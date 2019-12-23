Одна из старинных спортивных забав – крикет, - получит официальное гражданство в России. В нашей стране крайне мало поклонников крикета и еще в июле 2019 года Министерство спорта отказало игре в регистрации. Но не прошло и полгода, как чиновники изменили свою позицию.

Одна из старинных спортивных забав – крикет, — получит официальное гражданство в России. В нашей стране крайне мало поклонников крикета и еще в июле 2019 года Министерство спорта отказало игре в регистрации. Но не прошло и полгода, как чиновники изменили свою позицию.Минспорта РФ предложило признать крикет видом спорта. Игра будет включена во Всероссийский реестр видов спорта вместе с паделом (смесь тенниса и сквоша), а также тхэквондо Глобальной федерации тхэквондо (GTF) и тхэквондо Международной федерации тхэквондо (WTF).В крикет играют примерно с середины XVI века, хотя некоторые эксперты считают, что на территории нынешней Голландии похожая игра имела место еще двумя столетиями ранее. У этого вида спорта довольно сложные правила, из-за чего она распространена в ограниченном числе стран.Международный совет крикета хоть и объединяет 106 национальных федераций, но только 10 из них обладают статусом "полного члена", который позволяет принимать участие в тестовых матчах. Международный олимпийский комитет признал крикет видом спорта в 2009 году, хотя игра была представлена на Олимпийских играх еще в 1900 году в Париже, но в 1904 году крикет был исключен из олимпийской программы.В России в крикет на уровне любительских соревнований играют, в основном, студенты из стран, где игра получила заметное распространение – Индии, Шри-Ланки и Пакистана. Следов организованного крикета на территории нашей страны до сих пор выявлено не было.