Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. На церемонии открытия ждут Владимира Путина. Первый состав в Крым отправится сегодня из Петербурга, а завтра из Москвы. Сначала будут ходить только пассажирские составы, а летом 2020 года запустят грузовые.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. На церемонии открытия ждут Владимира Путина. Первый состав в Крым отправится сегодня из Петербурга, а завтра из Москвы. Сначала будут ходить только пассажирские составы, а летом 2020 года запустят грузовые.Последняя вахта строителей Крымского моста покидает большую стройку. Она завершилась. Путепровод готов принимать поезда."Начали мы с первой сваи. В принципе, каждый из тех, кто сейчас уезжает, непосредственно на стройке провел два года. Если взять рабочее время, то это ровно год", – говорит Дмитрий Шеремет, начальник административно-хозяйственного отдела мостоотряда №1.По этим рельсам уже совсем скоро промчится первый состав с пассажирами. Строители обещают, что поездка будет плавной и практически бесшумной. 19 километров железной дороги — настоящий бархатный путь без единого стыка.На работу в Керченский пролив приехали мостостроители со всей России."Здесь собралась замечательная команда профессионалов, здесь работало порядка 30 крупных мостостроительных организаций — 15 тысяч строителей, — говорит начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков. — Это был большой вызов для тех, кто уже имел опыт строительства больших объектов, и это была хорошая школа для молодых специалистов".Строительство началось с установки свай. Это три с половиной тысячи опор только для железнодорожной части моста. Их погружали под воду на глубину 108 метров, что сравнимо с 36 этажным домом. Не помешали закончить работу в срок даже сильные шторма, а они не редкость в Керченском проливе."У нас первая свая погружалась практически месяц. А потом мы руку набили, отладили оборудование, и уже за сутки сваю погружали", — рассказывает Леонид Рыженькин, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж".Но самым сложным для строителей был 2017 год. Тогда они установили на пока еще каркас будущего моста две большие арки — те знаменитые символы большой стройки. Их собирали на берегу, а потом поочередно перевезли по воде на специальной плавсистеме. В море по такой технологии огромные конструкции устанавливались впервые в истории российского мостостроения. Ведь каждая арка весит тысячи тонн, железнодорожная аж в 14 раз тяжелее Международной космической станции!"В таком коллективе очень интересно работать. Проект очень сложный, масштабный, грандиозный. Но оказалось, что нет ничего невозможного", — говорит Павел Луговой, производитель работ мостоотряда №10.Впервые идея построить переправу через Керченский пролив возникла ещё десять веков назад. Но воплотить эту мечту в жизнь получилось уже в наше время. Со строительством Крымского моста началась масштабная модернизация вокзалов."Тамань-Пассажирская" — последняя станция, на которой будут останавливаться поезда перед Крымским мостом. Именно она соединит путепровод с сетью железных дорог материковой части России. Совершенно новый вокзал и просторная платформа откроются вместе с железнодорожной частью Крымского мостаСейчас по Крымскому мосту будут ходить только пассажирские поезда. Грузовые планируют запустить в июне следующего года.