Леонардо Ди Каприо – один из самых популярных голливудских актеров современности. Кто, если не он, может дать объективную оценку киноиндустрии и коллегам?

Леонардо Ди Каприо – один из самых популярных голливудских актеров современности. Кто, если не он, может дать объективную оценку киноиндустрии и коллегам?Звезда рассказала, что в последнее время многие актеры жалуются на то, что им очень тяжело работать в этой сфере. Ди Каприо с этой точкой зрения абсолютно не согласен. "Да, меня тошнит, поскольку нам безумно повезло делать то, что мы делаем", – подчеркнул он.По словам знаменитости, жизнь сама предоставляет возможность, когда ты к этому готов. Нужно быть чрезвычайно удачливым, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Именно так актеры получают свои роли. Лео отметил, что, начиная путь, нельзя быть полностью уверенным в успехе.В этом году Леонардо был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер". Этому поспособствовала его роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".Напомним, что недавно появились слухи о возможной беременности возлюбленной голливудского актера, 22-летней аргентинской модели Камиллы Морроне. Как писали, причиной послужил неудачно выбранный наряд девушки.