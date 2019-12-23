В одном из кафе в центре Санкт-Петербурга между посетителями произошла потасовка, которая переросла в поножовщину. В результате один человек получил ранение и был доставлен в больницу. По ..

В одном из кафе в центре Санкт-Петербурга между посетителями произошла потасовка, которая переросла в поножовщину. В результате один человек получил ранение и был доставлен в больницу.По предварительной версии, в минувшую субботу, 21 декабря, между несколькими мужчинами случился конфликт. В ходе драки один из участников достал нож и ударил им оппонента.Прибывшие на место полицейские задержали четырех человек. Сейчас правоохранители устанавливают другие обстоятельства случившегося, сообщает .