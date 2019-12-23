История с убийством три года назад журналиста Павла Шеремета в Киеве ставит всех журналистов, приехавших на Украину из России, совершенно в особое положение.

История с убийством три года назад журналиста Павла Шеремета в Киеве ставит всех журналистов, приехавших на Украину из России, совершенно в особое положение. Оказывается, каждый из них взят, образно говоря, на мушку. И взорвать могли каждого. Не повезло Шеремету. Но ведь ничего личного. Воинствующие украинские националисты сами говорят, что нужен был любой известный российский журналист как жертва, чтобы его убийство повесить на Россию.Так и сделали. После того как взорвали Павла Шеремета, мы тут же услышали про "длинные руки Москвы" и "страну-агрессора". Прямо в день террористического акта тон всем задавал лично тогдашний президент Порошенко: "Убийство совершено с единственной целью — дестабилизировать ситуацию в стране. Возможно, накануне, других событий. Мы не должны забывать, что страна обороняется от российского агрессора и лучшие сыновья Украины отдают свои жизни на фронте. И мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны".Далее про "страну-агрессора" — из всех телевизоров и тысячи постов и перепостов разгневанных украинцев в Интернете. Потом тему подхватывают иностранные СМИ. И "российский след" — повсюду: Россия вмешалась в американские выборы и привела к власти ненавистного Трампа, Россия отравила в Англии перебежчика Скрипаля, Россия посадила Европу на свою газовую иглу, а в Сирии поддерживает негодяя Асада и не дает прийти туда демократии. Не страна, а монстр. А Украина — на переднем крае борьбы с чудовищем. Под этим соусом Порошенко годами продолжал войну на Донбассе и клянчил деньги у Европы и США. Убитый в Киеве журналист, приехавший из России, при этом очень пригодился То есть мертвый Павел Шеремет оказался куда более ценным, чем живой.И вот лишь теперь выясняется, что убили Шеремета вовсе не русские, а ветераны карательных действий против Донбасса — группа украинских "патриотов"-социопатов с "арийским" окрасом. Сейчас их официально обвиняют в "дестабилизации социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица". Многие на Украине до сих пор не могут поверить, что такое вообще возможно, и- продолжают искать нестыковки в деле. Подозревают власть в манипуляциях.Но власть, видимо, взвесила риски: поддерживать режим вседозволенности и безнаказанности для отморозков-националистов или сказать правду и прищучить их. Сознательно выбрала правду. Это хорошая новость. Плохая — в том, что любой мало-мальски известный журналист, приехавший из России поддержать Майдан или просто на заработки, рискует жизнью. В этом смысле Киев — очень опасное для них место. Ведь для людей, убивших Павла Шеремета, личность жертвы вообще не имеет значения. Главное — его публичность и острая антироссийская позиция. Такой персонаж никогда родным среди националистов не станет, но как мясо для провокаций — просто первый сорт.Своих-то не жалеют. Расстреляли же "небесную сотню" ради того, чтобы подхлестнуть угасавший Майдан и довести до госпереворота. О степени "отмороженности" убийц Шеремета говорит хотя бы запись телефонного разговора Юлии Кузьменко. Уже слышали, но все же еще раз. Красивая 40-летняя украинка, детский врач говорит, что было бы неплохо бахнуть по Киеву из установки "Град", чтобы создать антироссийскую панику в городе.Дабы поддержать антироссийские настроения уже после убийства Павла Шеремета в свиной крови изваляли журналиста Бабченко. Тут же свалили все на Россию, мол, убила. А потом — не убила, а только хотела убить и какие-то дурацкие объяснения. На другой день покойничек воскрес и вышел под телекамеры вместе с сияющим Порошенко, мол, это была спецоперация, дабы предотвратить покушение на известного журналиста. Мол, Бабченко так сильно ругал Россию, что она обиделась и решила в отместку его грохнуть. Чушь! Но на Украине тогда прокатило.Не прошло и года, как Бабченко, смекнув, что он — уже "отработанный материал" и теперь точно на мушке, тихо свалил в Норвегию. А потом опубликовал пост уже из Израиля, где сидит без работы и денег."Давненько у меня не было ситуации, когда мне приходилось оперировать суммами в один доллар. В общем, вы уже поняли, куда я клоню. За эти два месяца мы с вами написали массу замечательных текстов. За что были неоднократно забанены. И если мои посты дали вам пищу для размышлений, заставили задуматься, принять решение, сделать какие-то действия или просто улыбнуться, заплакать, рассмеяться, то все, как обычно, братцы. Опять же середина декабря. Рождество. Будем считать это премией по итогам года", — пишет Бабченко.Далее скрупулезно отпечатаны номера его карт, телефонов, веб-кошельков — все, на что можно перевести денег голодающему блогеру из России. В общем, побирается Бабченко, ведь его мусорные тексты никому не нужны. Спустя два дня — новый пост в Facebook от Бабченко. Израиль отказывает ему в разрешении на работу и в виде на жительство. Теперь Бабченко публично боится, что его депортируют в Россию. Это — для повышения самооценки. Но хоть живой. На Украину Бабченко не торопится, ведь там страшно.Кстати, помните, незадолго до розыгрыша с покушением на Бабченко из Киева в Сеть вбросили список из 47 журналистов — возможных жертв убийства. Мол, за ними охотятся русские. Так вот сейчас ясно, что авторы списка — украинские националисты. И сейчас у людей из списка, образно говоря, на спине мишень нарисована. Националистам они нужнее мертвыми. Шлепнуть парочку — и пусть власть, как и прежде, ищет убийц в "стране-агрессоре". А националисты опять в шоколаде.Итак, кто в зоне риска?Евгений Киселев. Наверное, что-то почувствовав, в августе он покинул телеканал "Прямой". В поисках свободы самовыражения Евгений Киселев переехал на Украину еще в 2008-м. Сменил несколько каналов и программ. И вот теперь залег на дно в Интернете. В ноябре на YouTube запустил онлайн-канал "Кисельные берега". Сидит тише воды, ниже травы. Страшно.В списке и Матвей Ганапольский. На Украине — с 2014-го. Сейчас ведет программу на телеканале "Прямой" и дистанционно подрабатывает на "Эхе Москвы".В Киеве еще работает бывший замглавреда "Московского комсомольца" Айдер Муждабаев. Крымский татарин. Два года назад получил украинский паспорт. Трудится на первом крымско-татарском телеканале ATR заместителем генерального директора и ведущим ток-шоу "Prime: Муждабаєв". Скушен, но время от времени стремится привлечь интерес к себе заявлениями об угрозах ему со стороны российских спецслужб.На Украине сейчас работает и переехавший из России Савик Шустер. Тоже чем не кандидат в сакральные жертвы? Сам ведь рассказывал, как еще в 1984 году в Афганистане делал фальшивую газету "Красная звезда" для разложения советских войск. Явная работа на ЦРУ. А сейчас — в Киеве, ведущий программы "Свобода слова". Заметный персонаж. Сахарная косточка.Зато тихо на Украине ведет себя Мария Гайдар. Соратница Саакашвили и экс-советник у Порошенко. Получила украинский паспорт и отказалась от российского, много позировала в вышиванке. Так ничем себя не проявив, после президентских выборов 2019-го тихо "растворилась" где-то под Одессой. Пишут, живет в маленькой квартирке и ждет предложений о работе. Уже почти год о Гайдар ничего не слышно.В зоне риска не только приехавшие из России журналисты. Уже не повезло беглому депутат Денису Вороненкову, расстрелянному зимой 2017-го в центре Киева. Якобы "российский след" нашли сразу. Но потом выяснилось, что убил гражданин Украины. Для жены Вороненкова оперной певицы Марии Максаковой Киев сегодня — тоже зона риска.Не стали своими на Украине и другие "полезные идиоты" из России. Актер Анатолий Пашинин поехал воевать на Донбасс на стороне Киева. Фотосессии и интервью. Сейчас наверняка бывшим однополчанам нужнее мертвым. Как недавно писали украинские СМИ, сидит теперь Пашинин в Незалежной без гроша и подрабатывает то дворником, то разнорабочим.Поддержал Евромайдан и еще один актер из России — Алексей Горбунов. Воевать не пошел, решил укрепить украинское кино. Однако выяснилось, что ролей для него немного. За пять лет — лишь две. А в России, с грустью вспоминает актер, он снимался в пяти фильмах в год. Пришлось запеть. Выступает Горбунов в малоизвестной группе "Грусть пилота" и признается, что "денег хватает лишь на бензин".В общем, вся эта "группа поддержки" из России Киеву уже реально не нужна. А вот на роль жертв мстительного Мордора эти россияне — самое оно. Националисты каждого держат на мушке.Думать, что времена окончательно изменились, пока рано. Вот послушайте, сколь осторожно говорит об атошниках действующий министр внутренних дел Арсен Аваков: "Это замечательные люди. Не значит, что все замечательные, не значит, что есть такие люди, которые совершают преступления. Но надо быть честными, в том числе и перед собой, и если ветеран войны с орденом, молодой парень, снайпер как наемный киллер убивает трехлетнего ребенка, как это было недавно в Киеве возле ресторана, да, он — орденоносец, герой войны, но он — киллер, и мы должны на это реагировать".Даже приводя вопиющий пример, убийство снайпером трехлетнего ребенка в городе под заказ, Аваков страхуется на случай, если операция Зеленского по заталкиванию националистов в рамки закона потерпит неудачу, ведь у карателей, вернувшихся с Донбасса, — оружие, решимость и обида.