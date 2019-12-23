Корабль противоминной обороны Александр Обухов обезопасил акваторию Финского залива, где Владимир Путин погружался в батискафе. Как пояснил командующий Балтийским флотом Александр Носатов, тральщик обнаружил целое поле из немецких якорных мин, установленных во время Великой Отечественной войны, и уничтожил их с помощью подводного робота.

Корабль противоминной обороны "Александр Обухов" обезопасил акваторию Финского залива, где Владимир Путин погружался в батискафе. Как пояснил газете "Красная звезда" командующий Балтийским флотом Александр Носатов, тральщик обнаружил целое поле из немецких якорных мин, установленных во время Великой Отечественной войны, и уничтожил их с помощью подводного робота.Напомним, в июле 2019 года Владимир Путин погружался на дно Финского залива, где затонула советская субмарина Щ-308 "Семга". На месте гибели подводников была установлена памятная табличка."Александр Обухов" – это крупнейший в мире боевой корабль со стеклопластиковым корпусом. На него не реагируют морские мины с магнитными детонаторами.Тральщик оснащен современным комплексом поиска мин, а также подводным роботом, предназначенным для разведки и уничтожения опасных объектов.