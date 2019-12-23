МКБ заключил договор о факторинге с иностранным производителем алкогольной продукции, экспортируемой в Россию. Согласно условиям соглашения, российский покупатель BELUGA GROUP получил отсрочку платежа. В то же время поставщику будет предоставлено финансирование без залога на период отсрочки.
МКБ заключил договор о факторинге с иностранным производителем алкогольной продукции, экспортируемой в Россию. Согласно условиям соглашения, российский покупатель "BELUGA GROUP" получил отсрочку платежа. В то же время поставщику будет предоставлено финансирование без залога на период отсрочки.
Соглашение стало знаковым, отметила глава управления продаж
продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. "При
оформлении сделки учитывались индивидуальные интересы поставщика и покупателя
по контракту", – сказала она.
По ее словам, результат удовлетворяет все стороны. Поставщик
получает финансирование без залога и защищается от риска неплатежеспособности
покупателя. Последнему предоставляется необходимый срок для отсрочки для
производства и реализации продукции.
Обслуживание ведущих внешнеэкономическую деятельность
компаний – один из приоритетов Московского кредитного банка. Кредитная
организация предоставляет финансирование, оказывает услуги по валютному
контролю и конвертации. Одним из наиболее востребованных продуктов МКБ является
международный факторинг.
Поставщик получает беззалоговое финансирование,
оборачиваемость дебиторской задолженности ускоряется. Кроме того, поставщик
защищен от риска неплатежа покупателя, а также избавлен от необходимости
предоставлять банку залоговое обеспечение. Покупатель же привлекает денежные
средства и получает отсрочку.
BELUGA GROUP – один из главных импортеров крепкого алкоголя
в России. Компании принадлежит шесть производственных площадок в России.
Дистрибуционный портфель включает множество известных торговых марок. BELUGA
GROUP эксклюзивно представляет в России вина всемирно известных брендов Италии,
Испании, США, Франции и других стран.
Ранее Московский кредитный банк удостоился "Премии
Рунета" в номинации "Мобильное приложение" года. Эксперты
оценили удобство и расширенный функционал. Сейчас более трети вкладов и 45%
накопительных счетов в банке открывается через мобильное приложение.
стабильно входит в утвержденный
Центральным банком России перечень системно значимых кредитных организаций. По
данным "Интерфакс-100", МКБ находится в топ-3 частных банков по
объему активов.