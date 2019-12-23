МКБ заключил договор о факторинге с иностранным производителем алкогольной продукции, экспортируемой в Россию. Согласно условиям соглашения, российский покупатель BELUGA GROUP получил отсрочку платежа. В то же время поставщику будет предоставлено финансирование без залога на период отсрочки.

МКБ заключил договор о факторинге с иностранным производителем алкогольной продукции, экспортируемой в Россию. Согласно условиям соглашения, российский покупатель "BELUGA GROUP" получил отсрочку платежа. В то же время поставщику будет предоставлено финансирование без залога на период отсрочки.Соглашение стало знаковым, отметила глава управления продажпродуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. "Приоформлении сделки учитывались индивидуальные интересы поставщика и покупателяпо контракту", – сказала она.По ее словам, результат удовлетворяет все стороны. Поставщикполучает финансирование без залога и защищается от риска неплатежеспособностипокупателя. Последнему предоставляется необходимый срок для отсрочки дляпроизводства и реализации продукции.Обслуживание ведущих внешнеэкономическую деятельностькомпаний – один из приоритетов Московского кредитного банка. Кредитнаяорганизация предоставляет финансирование, оказывает услуги по валютномуконтролю и конвертации. Одним из наиболее востребованных продуктов МКБ являетсямеждународный факторинг.Поставщик получает беззалоговое финансирование,оборачиваемость дебиторской задолженности ускоряется. Кроме того, поставщикзащищен от риска неплатежа покупателя, а также избавлен от необходимостипредоставлять банку залоговое обеспечение. Покупатель же привлекает денежныесредства и получает отсрочку.BELUGA GROUP – один из главных импортеров крепкого алкоголяв России. Компании принадлежит шесть производственных площадок в России.Дистрибуционный портфель включает множество известных торговых марок. BELUGAGROUP эксклюзивно представляет в России вина всемирно известных брендов Италии,Испании, США, Франции и других стран.Ранее Московский кредитный банк удостоился "ПремииРунета" в номинации "Мобильное приложение" года. Экспертыоценили удобство и расширенный функционал. Сейчас более трети вкладов и 45%накопительных счетов в банке открывается через мобильное приложение.стабильно входит в утвержденныйЦентральным банком России перечень системно значимых кредитных организаций. Поданным "Интерфакс-100", МКБ находится в топ-3 частных банков пообъему активов.