Трижды фигурант похищал товар из одного магазина.

В конце ноября – начале декабря в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило три заявления от руководителя отдела спортивных товаров, расположенного в одном из торговых центров в городе Муроме, о краже одежды.Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных как в магазине, так и на прилегающей территории, выяснили, что ко всем трем преступлениям причастен один и тот же мужчина.Оперативными сотрудниками был проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 41-летнего безработного местного жителя.В содеянном подозреваемый сознался. Он пояснил, что, находясь в торговом зале и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он трижды похищал товар, складывал его в пакеты и выходил из магазина незамеченным.Часть похищенного имущества полицейскими была изъята.В отношении мужчины отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража».Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению других имущественных преступлений.