Трижды фигурант похищал товар из одного магазина.
В конце ноября – начале декабря в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило три заявления от руководителя отдела спортивных товаров, расположенного в одном из торговых центров в городе Муроме, о краже одежды.
Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных как в магазине, так и на прилегающей территории, выяснили, что ко всем трем преступлениям причастен один и тот же мужчина.
Оперативными сотрудниками был проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 41-летнего безработного местного жителя.
В содеянном подозреваемый сознался. Он пояснил, что, находясь в торговом зале и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он трижды похищал товар, складывал его в пакеты и выходил из магазина незамеченным.
Часть похищенного имущества полицейскими была изъята.
В отношении мужчины отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража».
Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению других имущественных преступлений.