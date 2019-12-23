Представитель Единой России Алексей Лемин одерживает победу на выборах главы столицы Хакасии. По предварительным данным местного избиркома, за единоросса проголосовали более 87% избирателей.
Представитель "Единой России" Алексей Лемин одерживает победу на выборах главы столицы Хакасии. По предварительным данным местного избиркома, за единоросса проголосовали более 87% избирателей.
Результаты голосования прокомментировал секретарь Хакасского
отделения "ЕР" Сергей Можаров. По его словам, выдвижение Алексея
Лемина было верным решением. "Мы выбрали человека, знающего Абакан,
имеющего опыт работы", – сказал единоросс.
Можаров назвал Лемина достойным руководителем, который будет
работать на благо города и его жителей. "В его победе мы были уверены
изначально", – подчеркнул глава регионального отделения "ЕР".
Выборы главы Абакана прошли в непростой ситуации: прошлом году погиб действующий мэр Николай Булакин.
Эта трагедия никогда не забудется, но необходимо жить дальше, подчеркнул Можаров.
"Победа Алексея Лемина с многократным преимуществом
говорит сама за себя. Жители поддержали именно того кандидата, которому
доверяют, того, кто может выполнять взятые обязательства", – сказал партиец.
После объявления предварительных итогов Лемин поделился
планами на посту главы столицы Хакасии. Он напомнил, что 24 декабря городской
бюджет на три года будет принят в окончательном чтении. Кроме того,
продолжится реализация плана развития Абакана до 2030 года.
"До конца года остается еще очень много забот.
Например, нужно завершить работы на объектах, финансирование которых проходит в
рамках национальных проектов", – подчеркнул Лемин.
Выборы мэра хакасской столицы прошли в воскресенье, 22
декабря. Явка составила 23,21%. Свои голоса отдали более 30 тысяч горожан.
Согласно предварительным результатам, за представителя "Единой России"
проголосовали 87,14% избирателей.
Серьезных нарушений в ходе голосований зарегистрировано не
было. Участки работали в штатном режиме.