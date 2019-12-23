Представитель Единой России Алексей Лемин одерживает победу на выборах главы столицы Хакасии. По предварительным данным местного избиркома, за единоросса проголосовали более 87% избирателей.

Представитель "Единой России" Алексей Лемин одерживает победу на выборах главы столицы Хакасии. По предварительным данным местного избиркома, за единоросса проголосовали более 87% избирателей.Результаты голосования прокомментировал секретарь Хакасскогоотделения "ЕР" Сергей Можаров. По его словам, выдвижение АлексеяЛемина было верным решением. "Мы выбрали человека, знающего Абакан,имеющего опыт работы", – сказал единоросс.Можаров назвал Лемина достойным руководителем, который будетработать на благо города и его жителей. "В его победе мы были увереныизначально", – подчеркнул глава регионального отделения "ЕР".Выборы главы Абакана прошли в непростой ситуации: прошлом году погиб действующий мэр Николай Булакин.Эта трагедия никогда не забудется, но необходимо жить дальше, подчеркнул Можаров."Победа Алексея Лемина с многократным преимуществомговорит сама за себя. Жители поддержали именно того кандидата, которомудоверяют, того, кто может выполнять взятые обязательства", – сказал партиец.После объявления предварительных итогов Лемин поделилсяпланами на посту главы столицы Хакасии. Он напомнил, что 24 декабря городскойбюджет на три года будет принят в окончательном чтении. Кроме того,продолжится реализация плана развития Абакана до 2030 года."До конца года остается еще очень много забот.Например, нужно завершить работы на объектах, финансирование которых проходит врамках национальных проектов", – подчеркнул Лемин.Выборы мэра хакасской столицы прошли в воскресенье, 22декабря. Явка составила 23,21%. Свои голоса отдали более 30 тысяч горожан.Согласно предварительным результатам, за представителя "Единой России"проголосовали 87,14% избирателей.Серьезных нарушений в ходе голосований зарегистрировано небыло. Участки работали в штатном режиме.