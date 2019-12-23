По словам заявителя, неизвестный неправомерно завладел автомобилем компании...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Чертаново Северное задержали подозреваемого в угоне автомобиля/В территориальный отдел полиции с заявлением об угоне обратился представитель каршеринговой компании. По словам заявителя, неизвестный неправомерно завладел автомобилем компании, припаркованным на Чертановской улице, после чего скрылся.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Сумском проезде. Им оказался 16-летний житель Подмосковья.По данному факту дознанием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного стfnmtq 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22