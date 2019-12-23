Президент России Владимир Путин открыл движение поездов через Керченский пролив. В это же время первый поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь. Между тем пользователи Сети обратили внимание на странности, сопровождавшие торжественное мероприятие.

Президент России Владимир Путин открыл движение поездов через Керченский пролив. В это же время первый поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь. Между тем пользователи Сети обратили внимание на странности, сопровождавшие торжественное мероприятие.Запуск железнодорожной части Крымского моста ожидаемо вызвалистеричную реакцию украинцев. Пользователи Сети из Незалежной принялись строитьтеории заговора и выискивать негатив.Они обратили внимание, что поезд, на котором Владимир Путинпроехал по Крымскому мосту, был без опознавательных знаков. "Потому чтоРЖД слишком боится полезных санкций", – написал пользователь"Твиттер" с ником Крымский бандеровец.Кроме того, украинские СМИ обратили внимание, что трансляциявнезапно прервалась, когда Владимир Путин заговорил с Аркадием Ротенбергом -бывшим главой компании "Стройгазмонтаж", которая строила Крымскиймост. Журналисты предположили, что содержание разговора должно было остатьсятайной.Владимир Путин проехал по переправе от Крыма до Кубани.Впечатления у президента положительные: он признался, что поезд движетсягораздо мягче, чем автомобиль.На станции Тамань-Пассажирская он поприветствовал участниковстроительства и поблагодарил за их труд. "Это большой, огромный, мощныйколлектив людей, которые приехали со всей страны", – сказал президент.Возведение длилось почти пять лет. Строителиустановили несколько тысяч свай и более 300 опор.Первый поезд в Севастополь отправился из Санкт-Петербурга в14 часов 23 декабря. На следующий день начнет курсировать пассажирский рейс изМосквы в Симферополь. В дальнейшем через будут проложены новыемаршруты.