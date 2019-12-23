Торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста состоится 23 декабря. До этого времени инженерное сооружение подвергается самым разным, подчас весьма неожиданным, проверкам.

Торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста состоится 23 декабря. До этого времени инженерное сооружение подвергается самым разным, подчас весьма неожиданным, проверкам.Среди многочисленных специалистов: инженеров, строителей и других признанных экспертов в своем деле, которые проверили готовность железнодорожной части Крымского моста к работе, затесались и весьма неожиданные персонажи. В частности, собственную инспекционную прогулку организовал кот Мостик.Рыжий кот, подброшенный строителям практически в самом начале работ по возведению переправы через Керченский мост, успел стать настоящим талисманом Крымского моста. Неудивительно, что ему доверили столь ответственную миссию. Видео с "проверкой" железнодорожного полотна Мостиком опубликовал .Пользователи Сети традиционно умилились видом откромленного рыжего красавца, по-хозяйски вышагивающего по шпалам. Кто-то подобной проверке, впрочем, удивился. Дескать, Мостик был свидетелем всех этапов строительства и вряд ли пробежка вдоль путей могла бы сказать ему что-то новое о Крымском мосте.Также стало известно о судьбе Мостика после завершения всех строительных работ. "Мостик – холостяк и карьерист. Он еще задержится на Крымском мосту на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов", – сообщили в информационном центре Крымского моста.Отметим, кот Мостик не только является талисманом строительства, но и "руководит" собственным отделом – "Котмостнадзором". Крымский мост может похвастаться и другими животными-талисманами – чайкой Валерой, бакланом Варфоломеем, дельфином Максимом, ящерицей Оксаной, псом Цыганом и лисой Лизаветой. Однако только Мостик приобрел всенародную любовь и стал настоящей знаменитостью.