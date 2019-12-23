Медики убеждены, что куриные яйца необходимо ополаскивать водой перед приготовлением. Это делают для профилактики сальмонеллеза. Считается, что приготовить яичницу опаснее, чем сварить ..

Медики убеждены, что куриные яйца необходимо ополаскивать водой перед приготовлением. Это делают для профилактики сальмонеллеза.Считается, что приготовить яичницу опаснее, чем сварить яйца вкрутую: риск заразиться гораздо выше. Эксперты рассказали, что переносчиками инфекции могут быть зараженные курицы или работники птицефабрик, пишет . Медики заявили, что самый надежный способ защититься от болезни – приготовить яйца вкрутую. Если варить их 10-15 минут, инфекция гарантированно погибнет.