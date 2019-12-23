Большинство россиян в основном узнают новости из телепередач. Интернет для этих целей используют 58% жителей страны. Контент подобного содержания так или иначе интересует свыше 90% респондентов.

Исследование на тему основного источника новостей для российской аудитории провели специалисты Mediascope.Для населения в целом основным источником новостей остается телевидение (около 70%), — указано в аналитических материалах.Эксперты заметили, что при уточнении задаваемых вопросов и упоминании слов телевидение или интернет упоминаний ТВ и Сети как новостных источников становилось больше — 86% и 75% соответственно.Из газет и журналов новости узнают немногим более 19% респондентов, еще 12,6% предпочитают слушать для этих целей радио.Всего новостями в той или иной степени интересуются 92% взрослого населения России. Местные новости беспокоят 79% граждан, международные — 62%. Чаще смотреть, читать или слушать новостные материалы люди начинают с возрастом.Среди принявших участие в опросе молодые люди 16-24 лет выказывают интерес к международной повестке дня лишь в 58% случаев, а региональная увлекает только 54% россиян этого возраста.Среди тех, кто старше 55 лет, за событиями в мире следят 74%, регионом интересуются 84%, а местными новостями —86%.Специалисты отметили, что чаще всего телевидение как основной источник новостей используют люди старше 45 лет, россияне без высшего образования и жители малых городов и сел. Аналогично складывается ситуация с чтением прессы и радио.Интернет является способом получения новостей для россиян 16-44 лет, людей с высшим образованием и жителей крупных и средних городов.В исследовании, которое проводили по телефону, приняли участие около 13 тысяч россиян старше 16 лет.