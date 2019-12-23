Во время вальса в Доме Пашкова журналисты и наблюдатели заметили, что 16-летняя Аня странно держит руку и сутулится. После этого у нее начали диагностировать различные заболевания.

Во время вальса в Доме Пашкова журналисты и наблюдатели заметили, что 16-летняя Аня странно держит руку и сутулится. После этого у нее начали "диагностировать" различные заболевания.Анна Юнусова решила сорвать занавес и сделала публичное признание под фотографией в своем инстаграм-аккаунте. Юная сестра Тимати рассказала, что прочитала множество странных и смешных предположений о ее физическом здоровье. Девушка призналась, что у нее действительно есть проблемы – сухожилия на руке срослись неправильным образом."Я никогда не от кого не скрывала того, что у меня не раскрывается моя правая рука. Для меня это не было и не будет проблемой. Ведь то, как срослись мои сухожилия не должно определять то, кем я являюсь", – написала Юнусова.21 Дек 2019 в 12:18 PSTПо ее словам, эта особенность никак не мешает ей жить. Однако на этом шокирующие признания не закончились: Аня рассказала, что действительно сутулится при волнении Она добавила, что на вечере просто не могла не испытывать стресс и скрывать это было невозможно.Тем не менее, Юнусова подчеркнула, что не нуждается в дорогостоящем лечении. Девушка пошутила, что оно скорее нужно тем, кто придумывал ей странные диагнозы.