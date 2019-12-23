× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/23-12-2019-nuzhna-pomoshh-adelinu-xasanovu-spaset-operaciya.html" target="_blank">Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция</a> - Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. У четырехлетней Аделины Хасановой синдром Мёбиуса – паралич лицевого нерва. Это редкое генетическое заболевание, из-за которого полностью отсутствует мимика. Девочке поможет операция, на которую не хватает 366 319 руб.