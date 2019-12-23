Буквально за пару дней сеть облетела новость, что певица Нюша наконец-то перестала скрывать от общественности свою годовалую дочь Симбу. Артистка решила рассказать, почему выбрала для девочки столь необычное имя.

Буквально за пару дней сеть облетела новость, что певица Нюша наконец-то перестала скрывать от общественности свою годовалую дочь Симбу. Артистка решила рассказать, почему выбрала для девочки столь необычное имя.На днях стало известно, что певица решила раскрыть все карты. В одном из глянцевых журналов она наконец-то появилась на фото вместе со своим ненаглядным чадом. С чем, правда, связана такая неожиданная перемена решения – не ясно, но тем не менее, поклонников это не то чтобы сильно волнует.Куда больше их обеспокоила судьба девочки с таким именем. В Сети артистку буквально затравили за такой выбор, однако, сама Нюша, похоже, на этот счет не сильно переживает. Она рассказала, что имя для дочери они с мужем выбрали из-за любви к мультипликационному творчеству компании Disney."Нам с мужем нравится "Король Лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь – Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант – Мирослава. Мы с мужем решили, что когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло", – рассказала Нюша.Впрочем, россияне не разделили восторга знаменитости. Ранее, они уже свое боевое "фи"."Мир сошел с ума – у меня так собаку зовут!", "Спасибо, что не Пумба!", "Симба Игоревна Сивова – бедный ребенок, что ей придется пережить в школе!", "Мама Нюша, дочь Симба – маразм крепчал", "Осталось родить еще Тумбу и Юмбу", – принялись возмущаться пользователи. Нашлись и те, кто посчитал, что Симба – это производное от Серафимы или Стефании. Певица предпочитает хранить молчание и не реагировать на критику.22 Дек 2019 в 9:13 PST