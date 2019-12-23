Сразу три команды английской премьер-лиги интересуются хорватским защитником казанского Рубина Филипом Уреновичем. При этом сообщается, что британцы готовы заплатить за оборонца весьма приличную компенсацию – от 10 до 12 млн евро.

Сразу три команды английской премьер-лиги интересуются хорватским защитником казанского "Рубина" Филипом Уреновичем. При этом сообщается, что британцы готовы заплатить за оборонца весьма приличную компенсацию – от 10 до 12 млн евро.Инсайдеры не называют возможных покупателей, но информация, якобы, исходит от клубов высшего дивизиона, сообщает Футбол 24.Ru. Ранее сообщалось, что на Уремовича претендовал шотландский "Селтик", но российский клуб не устроила предложенная сумма. Действующий контракт хорвата с "Рубином" рассчитан до 2022 года.