Объявлены результаты выборов в объединенные территориальные общины на Украине. Сообщается, что кандидаты от партии президента страны Владимира Зеленского Слуга народа не смогли занять лидирующего положения.

Объявлены результаты выборов в объединенные территориальные общины на Украине. Сообщается, что кандидаты от партии президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" не смогли занять лидирующего положения.В большинстве регионов Украины кандидаты, обозначившие свою связь с действующим главой государства, проиграли на местных выборах, передает издание "Страна.ua". Некоторые эксперты считают, что медвежью услугу им оказало как раз имя Владимира Зеленского.Сообщается, что наибольшей народной поддержкой пользовались самовыдвиженцы. Впрочем, в партии "Слуга народа" такие результаты голосования все равно признали победой. "Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат – наш!", – цитирует сообщение партии портал "Украина.ру". "Таким образом, проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии", – заявили соратники Владимира Зеленского.Некоторые эксперты выразили робкую надежду, что столкнувшись с такими результатами, которые стоит расценивать как первые признаки провала, Владимир Зеленский задумается о реформировании своей команды. Ранее о необходимости проведения чисток в команде украинского лидера рассказывал политолог Владимир Корнилов.Он уверен, что начать нужно с тех, кто в команде Владимира Зеленского отвечает за экономическую политику. "В ближайшее время правительство, по крайней мере, его экономический блок, будет заменен. Потому что действия премьера Гончарука, министра экономики Милованова и прочих чудиков в правительстве Зеленского – от них будут избавляться", – подчеркнул эксперт.