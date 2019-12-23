Появились новые подробности об Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым данным, врачам пришлось отказать родным артистки, которые выразили желание забрать ее домой на Новый год.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-12-2019-ochen-prosili-rodnym-zapretili-vzyat-domoj-bolnuyu-rakom-zavorotnyuk.html" target="_blank">Очень просили: родным запретили взять домой больную раком Заворотнюк</a> - Появились новые подробности об Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым данным, врачам пришлось отказать родным артистки, которые выразили желание забрать ее домой на Новый год.
[url=https://33live.ru/novosti/23-12-2019-ochen-prosili-rodnym-zapretili-vzyat-domoj-bolnuyu-rakom-zavorotnyuk.html]Очень просили: родным запретили взять домой больную раком Заворотнюк[/url] - Появились новые подробности об Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым данным, врачам пришлось отказать родным артистки, которые выразили желание забрать ее домой на Новый год.