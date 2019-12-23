Появились новые подробности об Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым данным, врачам пришлось отказать родным артистки, которые выразили желание забрать ее домой на Новый год.11 Дек 2019 в 4:42 PSTМатериал дополняется

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