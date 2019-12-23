К Новому году социальная сеть Одноклассники запустит несколько праздничных сервисов. Кнопка «Класс!» получила новогодний вид, на странице авторизации соцсети появилась сказочная иллюстрация, а логотип ОК будет сменяться праздничной анимацией.

К Новому году социальная сеть Одноклассники запустит несколько праздничных сервисов. Кнопка "Класс!" получила новогодний вид, на странице авторизации соцсети появилась сказочная иллюстрация, а логотип ОК будет сменяться праздничной анимацией. Кроме того, благодаря нейросети, пользователи смогут получить персональный мультфильм к Новому году, героями которого станут его близкие друзья.Во второй половине декабря в ленте новостей пользователи ОК смогут найти запись про новогоднее поздравление с кнопкой "Получить видео": нажав на нее, пользователь подтверждает свое желание получить поздравительную видеооткрытку к Новому Году, которой можно будет поделиться с друзьями и родными.Героями видео станут владелец профиля и его близкие друзья в образе новогодних героев: Деда Мороза и лесных зверушек. Алгоритмы социальной сети автоматически определят трех друзей пользователя на основе того, насколько активно они взаимодействовали друг с другом: писали сообщения, оставляли комментарии, ставили "классы" к личным публикациям, фотографиям и видео.Затем нейросеть проанализирует фотографии героев видеоролика из их фотоальбомов в ОК, выберет самые красивые фото с лицами, автоматически откадрирует их и нативно поместит в мультфильм. Если у кого-то из пользователей в фотоальбомах не найдется фотографий с их лицами, их герои получат нейтральные рисованные портреты.Привычная кнопка "Класс!" в честь главного праздника в году превратится в красную варежку со снежинкой: при этом все отметки "Класс!", которые пользователи поставили раньше, на время праздника примут новогодний вид.За несколько дней до 31 декабря в верхнем меню соцсети логотип ОК будет один раз в день для каждого пользователя сменяться анимацией. А на мобильной версии ОК и в приложениях на iOS и Android поселится серая мышка в честь главного символа 2020 года.