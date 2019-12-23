Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря свои суда, которые занимались прокладкой газопровода Северный поток – 2, после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против этого проекта. О том, каких последствий ждать от случившегося, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря свои суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток – 2", после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против этого проекта. О том, каких последствий ждать от случившегося, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.Эксперт обратил внимание на то, что швейцарские подрядчики крайне ответственно подошли к исполнению своих обязательств и не прекращали прокладку газопровода, пока у них была такая возможность. Это говорит о том, чтоAllseasбудут искать возможности продолжить сотрудничество и в изменившихся обстоятельствах."Они работали до последней минуты, пока Трамп не поставил подпись под законом об обороне, где содержатся санкции, запрещающие им оказывать услуги "Северному потоку – 2", – цитирует Игоря Юшкова. Он обратил внимание на то, что компания обратилась в подразделение Минфина США с просьбой предоставить им 30 дней до окончания работ. Подобная мера предусмотрена американским законом о санкциях.Даже такого срока, согласно расчетам, должно хватить. "На самом деле там осталось совсем чуть-чуть поработать", – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Также он обратило внимание на то, что в продолжении строительства заинтересована немецкая сторона, поэтому стоит ждать определенных шагов и от Германии."Для немцев это тоже огромный удар", – подчеркнул Игорь Юшков.Однако даже если немцы со швейцарцами не смогут договориться с американцами, это не будет означать неудачи проекта "Северного потока-2". "Либо план Б: гнать из Находки наш трубоукладчик "Академик Черский", и он будет прокладывать трубы в датской акватории, а судно "Фортуна", которое стоит уже в немецком порту, будет прокладывать небольшой участок в немецкой акватории", – заключил эксперт.