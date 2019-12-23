Представители венесуэльской оппозиции совершили нападение на воинскую часть и похитили хранившееся там оружие. Один военнослужащий убит.

Представители венесуэльской оппозиции совершили нападение на воинскую часть и похитили хранившееся там оружие. Один военнослужащий убит.Глава военного ведомства отметил, что военнослужащим и полицейским удалось задержать нескольких нападавших и вернуть все оружие.По данным властей, напавшие (по предварительным данным, их было шестеро) проходили обучение в тренировочных лагерях Колумбии и получили поддержку от Бразилии, сообщает РИА Новости.В конце ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых провокаций. Он утверждает, что по указке Пентагона на границе хотят устроить военный конфликт.Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.Вашингтон обещает, что не снимет с Каракаса санкции, пока Мадуро не покинет свой пост. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.