Всероссийский научно-исследовательский институт труда обнародовал список десяти самых востребованных профессий в России. На первом месте рейтинга оказался продавец-кассир, передает ..
Всероссийский научно-исследовательский институт труда обнародовал список десяти самых востребованных профессий в России. На первом месте рейтинга оказался продавец-кассир, передает издание "Известия".
Второе и третье место заняли повар и педагог профобучения соответственно. В десятку самых необходимых профессий также вошли соцработники, медсестры, специалисты по закупкам, юристы, педагоги допобразования, сообщает .
Результаты исследования ВНИИ труда отличаются от данных Министерства труда. Ранее ведомство сообщило, что чаще всего работодатели ищут строителей, водителей и сотрудников металлообрабатывающих и машиностроительных производств, передает телеканал "".