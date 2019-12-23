Скандал с наркотиками для актрисы Натальи Бочкаревой еще не закончился. Теперь стало известно, что ее намерены упечь за решетку.

Скандал с наркотиками для актрисы Натальи Бочкаревой еще не закончился. Теперь стало известно, что ее намерены упечь за решетку.В середине осени сеть разорвал новый скандал с участием знаменитости. Так стало известно, что Наталью обвиняют в незаконном хранении и употреблении запрещенных веществ. Она управляла автомобилем, находясь под наркотическим опьянением, когда ее остановили сотрудники полиции. В результате решения суда женщину лишили водительских прав на срок в год и восемь месяцев.Сейчас же стало известно, что звезда отечественного шоу-бизнеса вновь появится в зале суда. Близкий к следствию источник сообщил, что дело актрисы из популярного некогда сериала "Счастливы вместе" будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы, по месту прописки Бочкаревой."В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств", – передает слова сотрудников судебной системы издание . Стоит заметить, что артистку обвиняют по первой части статьи 228, которая предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.Напомним, что в конце сентября черный внедорожник, на котором ехала Бочкарева, остановили сотрудники ДПС. При разговоре со звездой сериала "Счастливы вместе" правоохранители заметили, что она находится в неадекватном состоянии. В ходе досмотра у Натальи был обнаружен пакет со странным белым веществом. Тогда Наталья сразу призналась, что у нее имеются при себе наркотики, которые она спрятала в нижнем белье. Правда, после того, как информация просочилась в прессу, артистка принялась все отрицать.22 Дек 2019 в 12:41 PST