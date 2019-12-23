Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался о том, что Алла Пугачева снялась в новогодней программе Насти Ивлевой на Ютуб. Он считает, что Примадонна приняла неверное решение, отказавшись от участия в аналогичных передачах на ТВ.

Член экспертного советапо развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукянвысказался о том, что Алла Пугачева снялась в новогодней программе Насти Ивлевойна "Ютуб". Он считает, что Примадонна приняла неверное решение, отказавшись от участияв аналогичных передачах на ТВ."Отгремели "фанфары" поповоду того, что Пугачева через три года после моей петиции все же решилазавязать с "голубыми огоньками". Хотя, как показывает история, мне кажется, онавсе же может появиться у Эрнста на канале в Новогоднюю ночь. Ну как же, Софии Ротарубудет, а Аллы Пугачевой нет", – заявил в беседе с "Дни.ру" эксперт. Онвспомнил, что в 2018 году интрига тоже сохранялась до последнего дня."Нужно было сниматься вместес Бузовой и в рамках этого влога торжественно ей передать ключи от шоу-бизнеса.Лично мне очевидно, что Ольга преемница Аллы Борисовны на этом посту", – уверенэксперт. Он добавил, что с точки зрения пробивного характера ипоющая ведущая абсолютно одинаковы. "А что до голоса, такОрбакайте тоже в начале карьеры имела довольно скромные вокальные данные", -резюмировал Манукян.17 Дек 2019 в 1:29 PSTНапомним, ранее эксперт заявил, что отказ Примадонны от участия в новогодних передачах на ТВ – это спланированный ход. "То обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потомвернется, то Ольга Бузова в них засветится", – порассуждал Манукян.