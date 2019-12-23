Член экспертного совета
по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян
высказался о том, что Алла Пугачева снялась в новогодней программе Насти Ивлевой
на Ютуб. Он считает, что Примадонна приняла неверное решение, отказавшись от участия
в аналогичных передачах на ТВ.
Член экспертного совета
по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян
высказался о том, что Алла Пугачева снялась в новогодней программе Насти Ивлевой
на "Ютуб". Он считает, что Примадонна приняла неверное решение, отказавшись от участия
в аналогичных передачах на ТВ.
"Отгремели "фанфары" по
поводу того, что Пугачева через три года после моей петиции все же решила
завязать с "голубыми огоньками". Хотя, как показывает история, мне кажется, она
все же может появиться у Эрнста на канале в Новогоднюю ночь. Ну как же, Софии Ротару
будет, а Аллы Пугачевой нет", – заявил в беседе с "Дни.ру" эксперт. Он
вспомнил, что в 2018 году интрига тоже сохранялась до последнего дня.
"Нужно было сниматься вместе
с Бузовой и в рамках этого влога торжественно ей передать ключи от шоу-бизнеса.
Лично мне очевидно, что Ольга преемница Аллы Борисовны на этом посту", – уверен
эксперт. Он добавил, что с точки зрения пробивного характера и
поющая ведущая абсолютно одинаковы. "А что до голоса, так
Орбакайте тоже в начале карьеры имела довольно скромные вокальные данные", -
резюмировал Манукян.
17 Дек 2019 в 1:29 PST
Напомним, ранее эксперт заявил, что отказ Примадонны от участия в новогодних передачах на ТВ – это спланированный ход. "То обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом
вернется, то Ольга Бузова в них засветится", – порассуждал Манукян.