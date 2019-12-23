Ксения Бородина отпраздновала день рождения дочери Теоны. Девочке исполнилось четыре года.

Ксения Бородина отпраздновала день рождения дочери Теоны. Девочке исполнилось четыре года.В честь именинницы ведущая шоу "Дом-2" закатилаграндиозное торжество. На него Ксения Бородина пригласила близких друзей. Помнению гостей, мероприятие прошло на высшем уровне.Среди пришедших поздравить Теону с днем рождения были замеченыколлеги Ксении Бородиной по телестройке – Ольга Орлова, Елена Бушина и НатальяВарвина.На вечеринке веселись не только дети, но ивзрослые. Ведущая принимала участие в играх, организованных аниматорами. Необошлось и без зажигательных танцев. Видеоотчетом звезда поделилась в своем "Инстаграм".В один из моментов праздника чуть не сшибла с ног маленькуюдевочку.22 Дек 2019 в 8:28 PSTКульминациейпраздника стал вынос многоярусного торта. Лакомство было украшено сладкимифигурками единорогов.Какписали "Дни.ру", воспитывает двух дочерей: десятилетнюю Марусюи четырехлетнюю Теону. Отметим,что ранее теледива рассказывала, что ее дети очень разные по характеру. Тея –тусовщица, а вот Маруся, наоборот, – домосед.