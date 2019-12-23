Ксения Бородина отпраздновала день рождения дочери Теоны. Девочке исполнилось четыре года.
Ксения Бородина отпраздновала день рождения дочери Теоны. Девочке исполнилось четыре года.
В честь именинницы ведущая шоу "Дом-2" закатила
грандиозное торжество. На него Ксения Бородина пригласила близких друзей. По
мнению гостей, мероприятие прошло на высшем уровне.
Среди пришедших поздравить Теону с днем рождения были замечены
коллеги Ксении Бородиной по телестройке – Ольга Орлова, Елена Бушина и Наталья
Варвина.
На вечеринке веселись не только дети, но и
взрослые. Ведущая принимала участие в играх, организованных аниматорами. Не
обошлось и без зажигательных танцев. Видеоотчетом звезда поделилась в своем "Инстаграм".
В один из моментов праздника чуть не сшибла с ног маленькую
девочку.
22 Дек 2019 в 8:28 PST
Кульминацией
праздника стал вынос многоярусного торта. Лакомство было украшено сладкими
фигурками единорогов.
Как
писали "Дни.ру", воспитывает двух дочерей: десятилетнюю Марусю
и четырехлетнюю Теону. Отметим,
что ранее теледива рассказывала, что ее дети очень разные по характеру. Тея –
тусовщица, а вот Маруся, наоборот, – домосед.