Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя.Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2,3 ст.158, ч.1 ст. 167, ч.1 ст.214 УК РФ (кражи, умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, вандализм).По версии следствия, осенью прошлого года обвиняемый совершил кражу денежных средств из торгового павильона в городе Петушки. Продолжая противоправную деятельность, фигурант зимой текущего года разбил бутылкой стекло автомобиля, похитил из кабины два телефона, из другого автомобиля - плеер и автомагнитолу, а в июне из автомобиля своих знакомых - сотовый телефон, кошелек с денежными средствами и банковскими картами. Обвиняемый также оказался причастен к кражам денежных средств из кассы магазина в городе Петушки и из храма в одной из деревень района.Кроме того, в апреле текущего года фигурант, разбив окно, проник в храм, в котором ранее совершил кражу денег, разбросал церковную утварь, листовые иконы, погнул металлические кресты и оставил непристойные надписи на стенах.Молодой человек, задержанный сотрудниками полиции на территории района, в содеянном сознался, пояснив, что совершил преступление из хулиганских побуждений.Противоправными действиями злоумышленника собственникам был нанесен ущерб на сумму более 55 тысяч рублей.Часть похищенного имущества была изъята полицейскими. Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемого к 9 эпизодам противоправной деятельности. Фигурант находится под подпиской о невыезде.В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.