В преддверии визита президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года военные моряки нашли и обезвредили с помощью роботов немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов сообщил, что в преддверии визита президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года военные моряки нашли и обезвредили с помощью роботов немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны.Экспедиция на остров состоялась под эгидой Русского географического общества. Вместе с президентом участие в ней принимал и министр обороны страны, передает РИА Новости.Командующий Балтийским флотом рассказал, что моряками были выполнены различные задачи. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил настоящее минное поле из немецких якорных мин. Они были уничтожены на месте.В июле 2019 года Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Балтики к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, на острове Гогланд осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке.Это был не первый визит президента на остров. За 6 лет до этого, в июле 2013 года, Путин уже приезжал на остров. В тот визит президент совершил погружение к месту, где был найден затонувший в 1869 году фрегат Балтийского флота "Олег".