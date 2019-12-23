Объём инвестиций в Александровский полигон ТБО - 380 млн. рублей

Без мусора – никуда?Как бы человек ни старался жить безотходно, вовсе не «мусорить» просто невозможно. Поэтому особое значение приобретает отношение к тому, что остаётся после нас, и современным технологиям, по которым утилизируют отходы. Уже давно прошли те времена, когда мусор просто свозили в огромный котлован и присыпали землёй; благодаря передовым разработкам в сфере охраны окружающей среды и технологиям работы с твёрдыми бытовыми и коммунальными отходами, современные полигоны стали безопасными для людей и природы. Пример такой площадки в нашей области - Александровский полигон ТБО. С декабря 2017 года работу на нём ведет компания «ЭкоЛайн-Владимир». С того времени полигон превратился в современную площадку для захоронения отходов, где соблюдают строгие европейские стандарты и внедряются передовые технологии. Кроме этого, компания ведёт масштабную работу по экологическому просвещению и улучшению экологической ситуации в Александровском районе, взяла на себя социальные обязательства и помогает местным властям в благоустройстве территории района.- Александров – замечательный российский город, жители которого стремятся сделать его лучше, ярче, красивее. Наша компания считает важным не просто работать в городе, но и делать многое для его развития, - рассказал заместитель генерального директора ООО «ЭкоЛайн-Владимир» Игорь Крицкий. - В прошлом году наша компания создала Фонд содействия социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн-Будущее». Фонд – оператор социальных программ компании «ЭкоЛайн-Владимир». За 2 года нашей работы произошло много интересных событий, мероприятий и перемен, как в жизни города, так и на полигоне. К внедрению современных технологий на полигоне ТКО многие относились с иронией и недоверием. Но мы изучили новшества, мировые практики, которые применяют в области обращения с отходами, и некоторые взяли на вооружение. Мы построили инфраструктуру современного полигона и продолжаем осваивать технологии, направленные на безопасность окружающей среды.Как рассказал Игорь Николаевич, сегодня полигон – это не котлован, заваленный мусором, а сложная система, включающая участок для складирования ТБО, дренаж для сбора фильтрата, инженерные сооружения и коммуникации, пруд-регулятор; на полигоне работает весовая и радиационная системы контроля, есть дезинфекционная ванна, двусторонняя подъездная дорога, хозяйственная зона.Первые в странеПолигон в Александрове стал первой площадкой в России, где внедрили технологию изоляции мусора гидрораспыляемым составом. Её на Александровском полигоне применяют с сентября 2018 года. Элементы гидрораспыляемого состава – это натуральные компоненты: древесное волокно, мульча, клей на основе бентонитовых глин, краситель и вода, которые абсолютно безвредны для окружающей среды.- Распыляемый состав защищает от пыли, «легкого» мусора, свалочного газа и запаха, - рассказал Игорь Крицкий. - Кроме того, состав защищает сам полигон от осадков и внешних вод, снижая тем самым уровень фильтрата.Год назад на полигоне внедрили систему по нейтрализации запаха «мокрый барьер», по которой специальный водный раствор с эфирными маслами и органическими соединениями в автоматическом режиме распыляется в воздух, не позволяя запаху распространяться при порывах ветра. Система позволяет регулировать время вспрысков и перерывов между ними, изменять концентрацию раствора в зависимости от интенсивности запаха. Что важно, раствор уничтожает запах на молекулярном уровне, а не маскирует его. Использовать её будут при плюсовых температурах, то есть с весны до осени.Это не все ноу-хау. С 7 ноября на полигоне начали эксперимент по применению новой технологии PosiShell (США) - наносят смесь для нейтрализации запаха. Принцип работы похож на гидронапыление, но есть значительная разница в компонентах состава. В базовый состав PosiShell входит тонкоизмельченная глина, армирующие волокна, красители и вода. Эксперимент покажет, какая система имеет большую эффективность и плотности покрытия, и по долгосрочности его действия.Впервые в июне 2019 года фасад полигона укрепили многолетними растениями. Для посадки использовали смесь трав «ЭкоЛайн ТБО», который специально разработали для Александровского полигона. Многолетники укрепляют склоны полигона, блокируют запах, уменьшают негативное воздействие на окружающую среду и придают полигону эстетический вид.- Останавливаться на достигнутом мы не собираемся, - сказал Игорь Крицкий. - На полигоне идёт строительство единой дренажной системы, соединяющей старую и новую часть полигона. Планируем строительство локальных очистных сооружений, предназначенных для очистки фильтрата, собранного в специальные емкости. Объём инвестиций в реконструкцию полигона, внедрение технологий и оснащение современной спецтехникой уже составили более 380 миллионов рублей. После полного завершения реконструкции полигон станет одним из самых современных в стране.Защитная зонаАлександровский полигон, рассказал заместитель генерального директора ООО «ЭкоЛайн-Владимир», в числе первых в России закрепил санитарно-защитную зону.Чтобы получить заключение, компания привлекла 2 известных проектных института – Гидрокор и Институт проектирования экологии и гигиены. Специалисты ведомств оценили риски здоровья населения, а на результаты мониторинга получили экспертное заключение в ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья». Оно подтвердило, что угрозы для здоровья населения нет, как и вредного воздействия.- Получение санитарно-эпидемиологического заключения у нас заняло больше года. В проекте мы учли все замечания Роспотребнадзора, выданные ранее. Кроме экспертов, проектировщиков, заказчика и представителей федеральной службы к обсуждению были привлечены жители. На встречах обсуждали важные для населения вопросы, в том числе и детали проекта санитарно-защитной зоны, - уточнил Игорь Крицкий.Получение санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно-защитной зоны говорит о том, что людям, живущим даже по соседству с полигоном, ничто не угрожает. Компания также бдительно за этим следит, проводя регулярный мониторинг окружающей среды. Даже провели анализ яблок, собранных с яблонь в округе полигона, и он показал, что плоды безопасны.- Полигон – очень важный объект с точки зрения санитарно-эпидемиологического благополучия человека, и мы ведем кропотливую работу ежедневно, - рассказал Игорь Николаевич.ВажноПолучение санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно-защитной зоны говорит о том, что людям, живущим даже по соседству с полигоном, ничто не угрожает. Компания также бдительно за этим следит, проводя регулярный мониторинг окружающей средой. Даже провели анализ яблок, собранных с яблонь в округе полигона, и он показал, что плоды безопасны.