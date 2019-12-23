В Пушкинском городском округе на берегах Учинского водохранилища мужчина нашел обломки военного самолета. Уточняется, что они вышли на поверхность благодаря сбросу воды на дамбе. На ..

В Пушкинском городском округе на берегах Учинского водохранилища мужчина нашел обломки военного самолета. Уточняется, что они вышли на поверхность благодаря сбросу воды на дамбе."На данный момент затрудняюсь сказать, советский это самолет или немецкий. Считаю, что это бомбардировщик времен ВОВ", – цитирует руководителя военно-патриотического поискового отряда "Романтик" Дмитрия Павлова . Известно, что эксперты планируют достать обломки самолета из земли и постараться установить номер военной техники.