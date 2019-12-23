Украинцам открываются новые подробности о жизни Петра Порошеко. Бывший президент, учивший сограждан жизни в течение пяти лет, может оказаться любителем запретных развлечений.

Украинцам открываются новые подробности о жизни Петра Порошеко. Бывший президент, учивший сограждан жизни в течение пяти лет, может оказаться любителем запретных развлечений.В прошлую пятницу к Порошенко неожиданно нагрянули следователи. Оперативники провели обыск в офисе партии экс-президента "Европейская солидарность" и принадлежащем ему спортклубе "Пятый элемент".Каково было удивление правоохранителей, когда они обнаружили работающие видеокамеры в раздевалках фитнес-центра. Причем как в женской, так и мужской. Сейчас оперативники выясняют, когда и с какой целью были смонтированы средства наблюдения и куда передавались записи.Сам бывший гарант Конституции скандальную находку не комментирует. Но было бы странно, если Порошенко не знал о происходящем в своем спортклубе. Остается только догадываться, зачем бывший глава государства подсматривал за голыми людьми. Может, собирал компромат.Впрочем, нельзя исключать, что полученное видео пятый президент Украины использовал для удовлетворения собственной похоти. В научной среде желание подглядывать за интимной жизнью других людей получило специальный термин – вуайеризм.известен пристрастием к горячительным напиткам. Как знать, быть может в свободное время политик развлекал себя не только алкоголем, но и клубничкой в прямом эфире.В раздевалках спортклуба "5 элемент" Петра Порошенко нашли незаконные скрытые камеры...— Северное сияние�� (@PakSanja)Сексуальные девиации могут дорогу обойтись экс-президенту. Следователи начали расследование по статье о незаконном использовании специальных технических средств. Это 16-е уголовное дело, в котором фигурирует имя ."Это очень позорная история и прекрасная уголовная фабула. По такому делу фигурант еще не проходил", – прокомментировал скандал бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.