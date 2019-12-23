Мало у кого остались иллюзии относительно моральных качеств Петра Порошенко. Убийства мирных жителей в Донбассе, коррупция в невиданных даже для Украины масштабах, подкупы журналистов и прочие подвиги останутся несмываемым клеймом на имидже экс-президента. В погоне за корыстными целями Порошенко не жалел даже близких людей. Открывшиеся общественности факты стали сенсацией.

Мало у кого остались иллюзии относительно моральных качеств Петра Порошенко. Убийства мирных жителей в Донбассе, коррупция в невиданных даже для Украины масштабах, подкупы журналистов и прочие "подвиги" останутся несмываемым клеймом на имидже экс-президента. В погоне за корыстными целями Порошенко не жалел даже близких людей. Открывшиеся общественности факты стали сенсацией.Высокими моральными качествами Порошенко никогда неотличался. Членов своей команды он менял как перчатки. А когда надо, легкопереходил из одного политического лагеря в другой. Соратники были дляэкс-президента не друзьями, а расходным материалом.Наглядным примером стала судьба члена фракции "БлокПетра Порошенко" в Верховной раде Сергея Куницына. Весной этого годадепутат угодил в реанимацию, перенес 11 операций за две недели, сообщает портал"ПолитНавигатор".По словам политика, его поддержали армейские генералы испецслужбы. Но Порошенко на судьбу Куницына было наплевать. Тогдашний президентдаже не удосужился позвонить и справиться о судьбе соратника по партии.Из больницы Куницын выписался 31 марта. "И потомслучайно кого-то встретил через две недели из лидеров, не помню кого, и мнестали говорить, что они не знают, что надо встретиться с Порошенко, что он типане знал и так далее", – сказал политик в эфире Oboz.Tv.В итоге с Куницыным так и не встретился. По всейвидимости, тогдашний президент был настолько поглощен борьбой за новый срок,что без зазрения совести бросил однопартийца в беде."После всех этихпоступков для меня этот человек как президент, как политик и как мужик простоне существует", – резюмировал бывший депутат.Куницын: Порошенко работает на износ, но не все у него получается— ����Олександр���� (@zakon_e_zakon)Ранее правоохранители провели обыск в принадлежащем ПетруПорошенко спортклубе "Пятый элемент". Какого было удивлениеоперативников, когда они обнаружили в мужских и женских раздевалках работающиекамеры видеонаблюдения.Бывший президент случившееся не комментирует, для какихцелей была установлена аппаратура неизвестно. мог использовать видеозаписив качестве компромата. Не исключено также, что пикантными трансляциями политикскрашивал себе свободное время.