Всего за год юноша успел совершить 9 преступлений

18-летний житель Петушинского района предстанет перед судом за кражи, умышленное уничтожение чужого имущества и вандализм, сообщает УМВД России по Владимирской области.Осенью прошлого года обвиняемый украл деньги из торгового павильона в городе Петушки. Спустя несколько месяцев он разбил бутылкой стекло припаркованного автомобиля и похитил оттуда два телефона, а из другой машины – плеер и автомагнитолу, из третьей - сотовый телефон, кошелек с деньгами и банковскими картами. Но и на этом юноша не остановился, обчистив кассу одного из местных магазинов.Пиком его преступной "карьеры” ограбление храма. Молодой человек разбил окно, проник в храм, откуда украл деньги. После этого он разбросал церковную утварь и иконы, погнул кресты и оставил непристойные надписи на стенах.Своими противоправными действиями злоумышленник нанес ущерб на сумму более 55 тысяч рублей.Материалы уголовных дел направлены в суд.