Президент России Владимир Путин 23 декабря торжественно открыл движение поездов по Крымскому мосту. Глава государства первым пересек Керченский пролив по железной дороге.

Президент России Владимир Путин 23 декабря торжественно открыл движение поездов по Крымскому мосту. Глава государства первым пересек Керченский пролив по железной дороге.Крымский мост строился пять лет. Задачу возвести переправу через Керченский пролив Владимир Путин поставил вскоре после воссоединения полуострова с Россией.Президент проехал по железнодорожной части Крымского моста в кабине машиниста.Поезд с Владимиром Путиным двигался со стороны Крыма в направлении Кубани. Глава государства внимательно следил за дорогой.В пути президент пообщался со строителями Крымского моста.19-километровый Крымский мост поезд пересекает примерно за 15 минут.Владимир Путин поблагодарил инженеров, строителей, геодезистов и всех, кто причастен к строительству переправы."Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей страны", – сказал глава государства.Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по Московскому времени. 24 декабря пассажирский состав начнет свой путь из Москвы. Это только начало: в дальнейшем через Крымский мост пройдут новые маршруты.