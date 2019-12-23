Американская поп-исполнительница Хиллари Дафф вышла замуж во второй раз. Избранником звезды стал музыкант Мэттью Кома. Торжество состоялось на заднем дворе дома певицы в Лос-Анджелесе. ..

Американская поп-исполнительница Хиллари Дафф вышла замуж во второй раз. Избранником звезды стал музыкант Мэттью Кома. Торжество состоялось на заднем дворе дома певицы в Лос-Анджелесе. Влюбленные пригласили на церемонию только близких друзей и родственников.Напомним, что Хиллари Дафф состояла в браке с хоккеистом Майклом Корми в 2010-2016 годах. В 2012-м певица родила возлюбленному сына Луку. С января 2017-го звезда стала встречаться с Мэттью Комой. В 2018 году у пары появилась дочь Бэнкс Вайолет Бэйр.22 Дек 2019 в 6:55 PST