Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко призвал к введению санкций против украинских компаний, которые договорились с Газпромом о прямых поставках газа с 1 января 2020 года.

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал к введению санкций против украинских компаний, которые договорились с "Газпромом" о прямых поставках газа с 1 января 2020 года."Это не коммерческие контракты, они являются политическими", - написал Порошенко в Facebook, комментируя распространенную в СМИ и вызвавшую резонанс информацию о заключении контрактов.Россия, по его мнению, продает газ со скидкой, чтобы доходы использовались "для подрыва основ украинской государственности", а нынешняя украинская власть якобы перешла "красные линии", о которых предупреждали накануне "нормандской встречи". Фракция Порошенко инициирует введение санкций против прямых поставок газа из РФ, сообщает ТАСС.В субботу стало известно, что Украина и Россия должны до 29 декабря заключить новый транзитный договор сроком на пять лет. В следующем году через газотранспортные сети Украины пойдут 65 миллиардов кубометров газа, в последующие годы — по 40. Украина откажется от новых исков против "Газпрома". Российская сторона выплатит почти три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража."Понятно, что Украине хотелось получить максимально длительный срок оказания этой услуги, так сказать. Мы договорились, что зафиксируем пятилетний контракт, пятилетний объем, пятилетний график. И в том случае, если у нас больше конфликтов, взаимных претензий, которые сопровождали все наше сотрудничество, в том числе в течение предыдущих десяти лет, не будет, то мы рассмотрим возможность продления этого контракта на следующие регуляторные периоды, а такими периодами является пятилетний срок. Очень важным является именно то, что мы решили одним махом разрубить этот гордиев узел, снять все взаимные претензии", — заявил Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ.