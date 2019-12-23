Три пассажира получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием двух маршруток в Новочебоксарске. По данным правоохранителей, оба водителя нарушили правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора.

Камера наблюдения запечатлела момент аварии с участием двух маршруток, произошедшей вечером в минувшее воскресенье, 22 декабря, в Новочебоксарске.На записи видно, как один из микроавтобусов повернул налево. В тот момент, когда он пересекал полосу встречного движения, в него врезалось другое транспортное средство."Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения обоими водителями пассажирских транспортных средств, которые пересекли перекресток на запрещающий сигнал светофора", — сообщили в пресс-службе региональной полиции.В результате инцидента пострадали три женщины-пассажира, одной из них потребовалась госпитализация.