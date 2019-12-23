С приближением 75-й годовщины Победы Советского Союза над фашистской Германией попытки переписать историю Второй мировой становятся все более наглыми. В результате чуть ли не СССР виноват в том, что война в Европе началась.

С приближением 75-й годовщины Победы Советского Союза над фашистской Германией попытки переписать историю Второй мировой становятся все более наглыми. В результате чуть ли не СССР виноват в том, что война в Европе началась.Тема поднималась и в ходе пресс-конференции Владимира Путина. Президент объявил, что готовит большую статью по теме, а пока работает с архивом. И уже 20 декабря на неформальном саммите СНГ в Петербурге президент познакомил коллег с некоторыми документами."Предлагаю начать, как говорят в народе, с центра поля. А именно с результатов Первой мировой войны. С того, на каких условиях был заключен в 1919 году так называемый Версальский мир. Уинстон Черчилль написал: "Экономические статьи договора были злобны и глупы до такой степени, что становились явно бессмысленными". Германия должны была выплатить астрономическую по тем временам сумму — 269 миллиардов золотых марок, что, примерно, эквивалентно ста тысячам тонн золота. Последние выплаты в размере 70 миллионов евро были осуществлены относительно недавно — 3 октября 2010 года. Так называемый дух Версаля сформировал питательную среду для радикальных и реваншистских настроений", — заявил Владимир Путин.В основном, конечно, в Германии. Немцы чувствовали себя не побежденными, а униженными. И бывший ефрейтор кайзеровской армии знал об этом прекрасно, политически пользовался этим виртуозно. Но ведь огромная часть Европы после Первой мировой стала или фашистской, или профашистской, или тоталитарной. Италия, Испания, Португалия, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния, Югославия, прибалтийские государства — список не полный. Это тоже итог Первой мировой."Версальское мироустройство породило многочисленные конфликты: в их числе в основном произвольно оформленные победителями по итогам Первой мировой войны рубежи новых государств в Европе", — отметил Путин.Новые границы чертили победители, мечтая о том, что Первая мировая станет последней. Каждый считал именно себя гарантом мира, а значит, делал все, чтобы ослабить остальных. У совсем юного государства — Соединенных Штатов Америки — тоже было свое представление о том, как теперь должна выглядеть Европа.Вудро Вильсон приехал в Версаль с толстым томом рекомендаций разведок США. Чуть не каждый квадратный километр на картах помечен пояснениями, какие государства должны появиться, какие — исчезнуть, какие — расшириться, какие -потесниться. Большое внимание — России, разумеется.Эта съемка была сделана 10 лет назад в Библиотеке Конгресса США. Позже мы обращались с просьбой дать нам снять эти исторические документы еще раз и подробнее. Нам было сказано, что таких документов не существует. Очень многие страны и по сей день стремятся сохранить свои тайны."Донесение посла Польши в Германии Юзефа Липского министру иностранных дел Польши Юзефу Беку от 20 сентября 38го года. Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку. Тут посол Польши в Германии, ответил: если это найдет свое разрешение, мы поставим Гитлеру прекрасный памятник в Варшаве", — напомнил Владимир Путин.Это отвратительный польский плакат того времени. Переводить антисемитское содержание не будем. Есть другие. Переведем. "Бей большевика!", "Европейская культура", "Большевики глумятся над беззащитными женщинами". Вообще покушение большевиков на женщин очень волновало польских плакатистов. Юзеф Бек — вот он на фото с Гитлером — с нацистской верхушкой общался часто и охотно."Прямая речь Адольфа Гитлера: "При всех обстоятельствах Германия будет заинтересована в сохранении сильной, национальной Польши, совершенно независимо от положения дел в России, идет ли речь о большевистской, царской или какой-либо иной России", — сказал российский президент.Это был крючок, на котором Гитлер держал европейских политиков: "Я борюсь с большевизмом". При этом все или почти все понимали, что он готовится бороться с Россией как таковой. Единственным европейским государством, которое реально воевало с фашизмом еще до 1939 года, был Советский Союз. В Испании. В той войне звания Героев Советского Союза получили 59 человек. Испанию прошел великий кинодокументалист Роман Кармен. Его камерой мы и сегодня видим многое, что происходило с того времени и по май 1945-го."На вопрос Риббентропа, отказались ли поляки от честолюбивых устремлений маршала Пилсудского в отношении Украины, господин Бек заявил: поляки уже побывали в Киеве и подобные замыслы, без сомнения, живы и сегодня", — напомнил Путин.Это было в 1920 году. Пилсудский — воплощение идеи расширения Польши от моря до моря. Гитлер всегда демонстрировал особое отношение к Пилсудскому. Приехал на похороны. 1935 год. И ему подготовили особое место на церемонии. Это бросается в глаза. А вот кинохроники с Гитлером теперь вы, скорее всего, не найдете, хотя на этих похоронах отсняты километры пленки.Под этой огромной гранитной плитой похоронено сердце Юзефа Пилсудского, как он и завещал. Могилу не трогали ни в советские времена, никто не трогает ее и теперь.Вильнюс. Снимали в августе. Кто-то пустил слух, что плиту Пилсудского пытались разбить за то, что он сделал все, чтобы превратить Вильнюс в Вильно и вернуть его Польше. Но нет, все в порядке. Поляки приносят цветы, литовцы не против.Пакт Гитлера — Пилсудского — первый договор европейского государства с нацистской Германией. Пакт Молотова — Риббентропа — последний. Между ними – страны, министры, переговоры, тайны."Я просто их перечислю. Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей. Это, по сути, так называемый пакт Пилсудского – Гитлера. Подписан в 1934 году. По сути, это договор о ненападении. Затем Англо-германское морское соглашение от 1935 года. Великобритания предоставила Гитлеру возможность иметь свой военный флот, что было запрещено ему или сведено до минимума по результатам Первой мировой войны. Затем Англо-германская декларация Чемберлена и Гитлера, подписанная 30 сентября 1938 года, согласованная ими по инициативе Чемберлена. Создание базы правовой между двумя государствами продолжалось. И это еще не все. Франко-германская декларация, подписанная 6 декабря 1938 года в Париже министрами иностранных дел Франции и Германии Боне и Риббентропом. Наконец, договор между Литовской Республикой и Рейхом, подписанный 22 марта 1939 года в Берлине министром иностранных дел Литвы и тем же Риббентропом о том, что Клайпедский край вновь воссоединяется с Рейхом. И договор и ненападении между германским Рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года. Таким образом, договор между Советским Союзом и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе. При этом, хочу отметить, что Советский Союз пошел на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения Советского Союза о создании единой системы безопасности антифашистской коалиции", — заявил Владимир Путин."В современной России мы признаем и говорим, что был пакт и был секретный протокол к нему, все, что после него было мы в этом смысле свободны. Мы взяли трофейные документы. А это вообще оказался неизвестный пласт, связанный с донесениями французской военной миссии, дипломатов из Парижа и Москвы. Все это в хронологию выстроилось, вот он, пасьянс", — сказал Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства.Из трофейных архивов. Премьер Франции после беседы с послом Польши Лукасевичем. Канун Мюнхенского сговора."Это говорит премьер-министр Франции: "Не только не приходится рассчитывать на польскую поддержку, но нет уверенности, что Польша не ударит с тыла". Он спросил его, пропустят ли поляки советские войска? Лукасевич ответил отрицательно. Спросил тогда, пропустят ли они советские аэропланы? Лукасевич ответил, что поляки откроют по ним огонь", — рассказал Путин.Польша не дает Франции — своему союзнику — защитить от разграбления своего союзника Чехословакию. И обещает стрелять по русским, если те попытаются помочь. Дипломатично выражаясь, Польша ведет себя напористо и уверенно. С чего бы?"Запись беседы Адольфа Гитлера с Юзефом Беком от 5 января 1939 года. Фюрер говорит открытым текстом: "Оказалось не так просто добиться в Мюнхене от французов и англичан согласия на включение в соглашение так же польских и венгерских претензий к Чехословакии". То есть Гитлер работал в интересах руководства этих стран тогда", — подчеркнул Путин.Польша вместе с Германией рвет Чехословакию на части. Польский солдат целуется с немецким в Тешине. Во всем чехословацком правительстве оказались всего пять человек, которые были против покорной капитуляции. Среди них — один, кто выдвинул план обороны со всеми военно-тактическими выкладками. Генерал Сергей Войцеховский. Тот, что вместе с Колчаком и Капелем воевал против большевиков. Чехословакия ему — хоть вынужденная, вторая, но родина. И он не верит в заклинания Гитлера о войне против большевизма. Он готов и хочет воевать с фашизмом. Но его не слушают."Раздел Чехословакии был предельно жестким и циничным. По сути, это был грабеж. И можно со всеми основаниями утверждать: именно мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной", — отметил Владимир Путин.Европейские лидеры ликуют. В Европе — праздник, в честь которого выпускают памятную медаль. Вот единение — Муссолини, Гитлер, Чемберлен и Даладье. И только Черчилль ужаснется: "Мы — перед лицом величайшей катастрофы, обрушившейся на Великобританию и Францию"."В ходе Нюрнбергского процесса над военными преступниками на вопрос, напала бы Германия на Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы поддержали Прагу, фельдмаршал Кейтель ответил, что нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. Целью Мюнхена было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии", — напомнил росийский президент.Европейские друзья не позволили Чехословакии эвакуировать промышленность. Итог. Польшу в 1939-м атаковал танковый корпус из машин, произведенных на "Шкоде". По некоторым данным, каждый четвертый немецкий снаряд был сделан на чешских заводах. Эти снаряды полетели на Польшу, потом на Францию, потом на Ленинград, Сталинград.В официальной польской историографии принято считать, что отношения с нацистской Германией испортились, когда поляки отказались выполнить требование Берлина вернуть Данциг, уже обжитой поляками и переименованный в Гданьск после Первой мировой."Тогдашнее руководство этих стран, в том числе и Польши, бросило свой народ под колесницу германской военной нацисткой машины. Потому что они недооценили того, что было истинными причинами действий тогда Гитлера. Вот что он сказал на совещании у себя в рейх-канцелярии с руководителями германской армии: Дело не в Данцеге, это город, который Германия хотела получить назад после Первой мировой войны, который был объявлен международной единицей. Речь идет для нас о расширении жизненного пространства на восток и обеспечивании продовольственного снабжения. Вообще дело не в Польше, дело в том, что им нужно было пробить дорогу для агрессии против Советского Союза, который до последней возможности старался использовать любой шанс, создать антигитлеровскую коалицию, вел переговоры с военными представителями Франции и Великобритании и тем самым пытался предотвратить начало Второй мировой войны. Но практически остался один в изоляции. Как я уже сказал, был последним из заинтересованных государств Европы, кто вынужден был подписывать с Гитлером пакт о ненападении. Да, там есть секретная часть о разделе какой-то территории. Но мы не знаем, что есть в других соглашениях европейских стран с Гитлером, потому что если мы вскрыли эти документы, то в западных столицах это все храниться под грифом "секретно". Мы ничего не знаем о том, что там было. Но нам теперь и знать не нужно, потому что мы по фактам видим, что сговор был", — заявил Путин.Польские плакатисты перестали рисовать злобных большевиков. К ним уже нет претензий. "Англия, твоих рук дело!" — обвиняет израненный польский солдат, так надеявшийся, что Франция и Англия придут его защищать. Почему Чехословакию не пришли, а его придут? Претензий нет и к Советскому Союзу. По войскам — приказ: Красной Армии не сопротивляться.Начинается Вторая мировая. Годы крови, окопов, газовых камер концлагерей, смерти, отчаяния, подвигов. И победа, которой делились со всем миром."Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных достижений", — напомнил Путин.Это слова Уинстона Черчилля. Как прав он был тогда, 30-х. И как ошибся в нынешнем поколении своих политических наследников.