Железнодорожная часть переправы через Керченский пролив открыта. Старт движению поездов дал президент России Владимир Путин. После проезда по Крымскому мосту глава государства выступил перед участниками строительства переправы.
Железнодорожная часть переправы через Керченский пролив открыта. Старт движению поездов дал президент России Владимир Путин. После проезда по Крымскому мосту глава государства выступил перед участниками строительства переправы.
Глава государства проехал на поезде большую часть Крымского
моста вместе с участниками строительства переправы. Впечатления у президента
положительные: он признался, что поезд движется гораздо мягче, чем автомобиль.
Президент прибыл на станцию Тамань-Пассажирская для участия
в торжественном запуске переправы. Путин поблагодарил строителей, инженеров,
ученых и геологов – всех, кто участвовал в строительстве Крымского моста.
"Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей
страны", – сказал глава государства.
Сегодня Россия фактически восстанавливает движение между
полуостровов и остальной частью страны, отметил Путин. Он напомнил, что поезда
из Санкт-Петербурга в Севастополь начали ходить больше ста лет назад.
"С
тех пор оно прерывалось три раза: во время революции 1917 года, в годы Великой
Отечественной войны и в 2014 году", – сказал российский лидер.
В 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился
первый пассажирский поезд в Севастополь. Во вторник, 24 декабря, он проедет по
. Железнодорожный состав будет находиться на переправе около 15
минут.
Строительство Крымского моста длилось пять лет. Строители
установили 3,5 тысячи свай и 307 опор. На железной дороге через Керченский
пролив уложено пять тысяч тонн рельсов.
Первое время поезда будут курсировать по маршрутам
Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь. В дальнейшем через
будут проложены другие маршруты.