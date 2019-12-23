Железнодорожная часть переправы через Керченский пролив открыта. Старт движению поездов дал президент России Владимир Путин. После проезда по Крымскому мосту глава государства выступил перед участниками строительства переправы.

Железнодорожная часть переправы через Керченский пролив открыта. Старт движению поездов дал президент России Владимир Путин. После проезда по Крымскому мосту глава государства выступил перед участниками строительства переправы.Глава государства проехал на поезде большую часть Крымскогомоста вместе с участниками строительства переправы. Впечатления у президентаположительные: он признался, что поезд движется гораздо мягче, чем автомобиль.Президент прибыл на станцию Тамань-Пассажирская для участияв торжественном запуске переправы. Путин поблагодарил строителей, инженеров,ученых и геологов – всех, кто участвовал в строительстве Крымского моста."Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всейстраны", – сказал глава государства.Сегодня Россия фактически восстанавливает движение междуполуостровов и остальной частью страны, отметил Путин. Он напомнил, что поездаиз Санкт-Петербурга в Севастополь начали ходить больше ста лет назад."Стех пор оно прерывалось три раза: во время революции 1917 года, в годы ВеликойОтечественной войны и в 2014 году", – сказал российский лидер.В 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправилсяпервый пассажирский поезд в Севастополь. Во вторник, 24 декабря, он проедет по. Железнодорожный состав будет находиться на переправе около 15минут.Строительство Крымского моста длилось пять лет. Строителиустановили 3,5 тысячи свай и 307 опор. На железной дороге через Керченскийпролив уложено пять тысяч тонн рельсов.Первое время поезда будут курсировать по маршрутамСанкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь. В дальнейшем черезбудут проложены другие маршруты.