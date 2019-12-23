Вскрылась интересная деталь из жизни Анастасии Заворотнюк. Звезда комедийного сериала Моя прекрасная няня пересеклась с первым лицом государства.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-12-2019-prezident-vstretilsya-s-anastasiej-zavorotnyuk.html" target="_blank">Президент встретился с Анастасией Заворотнюк</a> - Вскрылась интересная деталь из жизни Анастасии Заворотнюк. Звезда комедийного сериала Моя прекрасная няня пересеклась с первым лицом государства.
[url=https://33live.ru/novosti/23-12-2019-prezident-vstretilsya-s-anastasiej-zavorotnyuk.html]Президент встретился с Анастасией Заворотнюк[/url] - Вскрылась интересная деталь из жизни Анастасии Заворотнюк. Звезда комедийного сериала Моя прекрасная няня пересеклась с первым лицом государства.