Приостановлено членство в партии Единая Россия бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко. В его отношении расследуется дело о получении взятки.

Приостановлено членство в партии "Единая Россия" бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко. В его отношении расследуется дело о получении взятки.В отделении партии отмечают, что в случае, если в суде будет доказана вина Иваненко, он будет исключен из рядов "Единой России". Если же суд признает его невиновность, членство в партии будет восстановлено в полном объеме.Иваненко ушел в отставку буквально месяц назад, объяснив свое решение состоянием здоровья и семейными обстоятельствами.Его обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере. Общая сумма — 900 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги Иваненко оказывал покровительство местным дорожникам.