На переправе через Керченский пролив все готово для запуска поездов. На Украине предсказуемо началась истерика: пользователи Сети из Незалежной обнаружили на Крымском мосту несколько проблем.
На переправе через Керченский пролив все готово для запуска поездов. На Украине предсказуемо началась истерика: пользователи Сети из Незалежной обнаружили на Крымском мосту несколько проблем.
Украинские СМИ пестрят заголовками о запуске поездов в
"оккупированный" Крым. "Россия спустя четыре года завершила
незаконное строительство моста, который ранее разваливался", – пишет
портал "Главред".
Журналисты указывают, что официальный Киев не давал
разрешения на возведение переправы. "Поэтому строительство велось с
нарушениями международного права", – утверждает портал.
Издание обратило внимание на видеозапись финальной проверки
готовности железнодорожной части Крымского моста. Но гораздо интереснее
комментарии пользователей Сети: некоторых удивило отсутствие проводов на
переправе. "А провода где?" – возмутился один из юзеров.
Других комментаторов удивили разбросанные по переправе
доски. "На 41-42 секунде по таймеру доски взлетают сами. К добру или
худу?" – написал пользователь с ником Серж Динар.
Железнодорожная часть открывается 23
декабря. В торжественной церемонии примет участие президент России Владимир
Путин.
Первые состав выйдет на маршрут в 14:00 из Санкт-Петербурга.
Он пробудет в пути около 43 часов. Конечной точкой маршрута станет Севастополь.
На следующий день свой путь начнет поезд из Москвы в Симферополь.
В дальнейшем через будут проложены другие
маршруты. Планируется, что железнодорожное сообщение свяжет полуостров с
Краснодаром, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой и другими
городами.