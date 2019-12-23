На переправе через Керченский пролив все готово для запуска поездов. На Украине предсказуемо началась истерика: пользователи Сети из Незалежной обнаружили на Крымском мосту несколько проблем.

На переправе через Керченский пролив все готово для запуска поездов. На Украине предсказуемо началась истерика: пользователи Сети из Незалежной обнаружили на Крымском мосту несколько проблем.Украинские СМИ пестрят заголовками о запуске поездов в"оккупированный" Крым. "Россия спустя четыре года завершиланезаконное строительство моста, который ранее разваливался", – пишетпортал "Главред".Журналисты указывают, что официальный Киев не давалразрешения на возведение переправы. "Поэтому строительство велось снарушениями международного права", – утверждает портал.Издание обратило внимание на видеозапись финальной проверкиготовности железнодорожной части Крымского моста. Но гораздо интереснеекомментарии пользователей Сети: некоторых удивило отсутствие проводов напереправе. "А провода где?" – возмутился один из юзеров.Других комментаторов удивили разбросанные по переправедоски. "На 41-42 секунде по таймеру доски взлетают сами. К добру илихуду?" – написал пользователь с ником Серж Динар.Железнодорожная часть открывается 23декабря. В торжественной церемонии примет участие президент России ВладимирПутин.Первые состав выйдет на маршрут в 14:00 из Санкт-Петербурга.Он пробудет в пути около 43 часов. Конечной точкой маршрута станет Севастополь.На следующий день свой путь начнет поезд из Москвы в Симферополь.В дальнейшем через будут проложены другиемаршруты. Планируется, что железнодорожное сообщение свяжет полуостров сКраснодаром, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой и другимигородами.