Китай снижает пошлины на 850 видов товаров. Изменения в тарифной политике для отдельных стран вступят в силу с Нового года. В пресс-службе Госсовета КНР заявили, что это поможет нарастить импорт.

Китай снижает пошлины на 850 видов товаров. Изменения в тарифной политике для отдельных стран вступят в силу с Нового года. В пресс-службе Госсовета КНР заявили, что это поможет нарастить импорт.Такие меры приняты для того, чтобы удовлетворить растущий спрос китайского потребителя на иностранную продукцию, сообщает "Россия 24".Пошлины будут снижены на широкий перечень продовольственных товаров, продукцию добывающих отраслей и химической промышленности и нефтепродукты.Также в списке одежда и ковры, оптические приборы и некоторые виды тракторов. А с 1 июля 2020 года понизят тарифы на телекоммуникационное оборудование и оргтехнику. Речь идет о товарах из 23 стран и территорий, с которыми достигнуты договоренности о снятии взаимных торговых ограничений. В том числе из Австралии, Грузии, Исландии, Коста-Рики, Новой Зеландии, Пакистана, Перу, Кореи, Сингапура, Швейцарии, Чили, а также государств Азиатско-Тихоокеанского региона.