Предприниматель и меценат Сергей Янчуков уверен, добрые дела дают силы на новые свершения и помогают заразить добром других людей. Поэтому сегодня принадлежащая ему группа компаний Мангазея является не только успешной быстрорастущей бизнес-структурой, но и организацией, которая помогает людям в трудной жизненной ситуации.

Предприниматель и меценат Сергей Янчуков уверен, добрые дела дают силы на новые свершения и помогают заразить добром других людей. Поэтому сегодня принадлежащая ему группа компаний Мангазея является не только успешной быстрорастущей бизнес-структурой, но и организацией, которая помогает людям в трудной жизненной ситуации.В сентябре этого года Благотворительный фонд Мангазея оказал помощь Перво-Булдуруйской основной общеобразовательной школе Нерчинско-Заводского района. Фонд выделил необходимые средства на реализацию работ по остеклению оконных и дверных блоков с изготовлением окон и их монтажом. Основатель компании Сергей Янчуков уверен, нужно помогать тем, кто в этом нуждается. Именно поэтому на протяжении своего существования компания делала пожертвования в различные фонды и структуры. В интервьюон рассказал, про благотворительную деятельность своей компании и почему это важно для современного общества.— Сергей Валентинович, с чего началась Ваша благотворительная деятельность?– Первый благотворительный проект Мангазеи – помощь школе-интернату имени Преподобного Сергия в Московской области состоялся семь лет назад. Нам было важно помочь детям, которые остались без попечения родителей, сделать так, чтобы они смогли полноценно развиваться и готовиться к самостоятельной жизни за пределами учебного заведения.— Как созрело решения заниматься благотворительностью?– Для меня благотворительность — важная часть жизни. Мне нравится помогать тем, кому это нужно, быть полезным обществу. Уже больше шести лет мы поддерживаем детей-сирот, пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями.— Расскажите, пожалуйста, поподробнее про Благотворительный фонд Мангазея?– Как отдельная структура Благотворительный фонд Мангазея был создан в 2018 году и продолжил добрые дела нашей организации. Благодаря работе фонда, мы получили возможность организовывать сбор средств и оказывать адресную помощь, тем, кому это необходимо. Идея возникновения фонда проста, таким образом мы можем не только эффективно помогать, но и вдохновлять на добрые дела других людей – сделать взнос может каждый желающий.— Какими проектами занимается фонд?– Сейчас наша работа сосредоточена в Москве и Забайкальском крае. Поэтому большая часть работы фонда сконцентрирована в этих регионах. За год существования успешно завершено несколько проектов. К примеру, закупка новой мебели, развивающих игр, специального инвентаря для подопечных центра Милосердие и Петровск-Забайкальского дома-интерната для детей с задержкой в развитии. В том числе фонд оказал помощь православному храму Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Чернышевск, предоставив материалы для возведения кровли и других строительных работ. Недавно Мангазея оказала спонсорскую помощь хоккейной команде ГБУ СШОР №2 Забайкальского края Мечта08 путем оплаты взноса Первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди детей 2008 года рождения в сезоне 2019-2020 г. Одним из последних благотворительных проектов стал перевод денежных средств на установку пластиковых окон для Центра оказания помощи инвалидам, пенсионерам, детям-сиротам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации Надежное сердце.— Расскажите о природоохранных меценатских проектах?– Несколько лет назад Мангазея стала инициатором создания программы по охране манулов. Это очень редкое и малоизученное животное, популяции которого угрожает опасность.Этот проект состоялся благодаря поддержкеРоссии, фонда Природа и государственного заповедника Даурский. Также мы оперативно реагируем на чрезвычайные ситуации, к примеру, в прошлом году оказали помощь пострадавшим от наводнения людям в Забайкальском крае.— Насколько важно заниматься благотворительной деятельностью представителям бизнеса?– Мне кажется, каждая компания, при наличии возможности, должна заниматься благотворительностью. Это наша социальная ответственность и это приятно. Видеть счастливые благодарные лица людей – настоящая награда, это придает силы. Любое даже самое маленькое дело – часть большого добра и оно заразительно. И конечно, мы будем рады вдохновить на помощь как можно больше людей.— Почему вы инициируете помощь через ГК Мангазея, а не от своего имени?– Все эти проекты, не только моя заслуга, это работа большой команды единомышленников. Благодаря общим усилиям и организации через компанию, наша деятельность становится масштабной. Кроме того, это отлично объединяет коллектив: каждый может внести свою лепту. Я очень рад, что у меня есть такая команда, они дают мне опору. Вместе мы сделаем этот мир немного лучше.