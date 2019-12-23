Около 20 воспитанников детского сада в Копейске заразились неизвестной инфекцией. В настоящий момент госпитализированы 8 детей и один воспитатель, сообщает корреспондент ГТРК Южный Урал. По информации СК по региону, по факту ЧП начали доследственную проверку.

Около 20 воспитанников детского сада в Копейске заразились неизвестной инфекцией. В настоящий момент госпитализированы 8 детей и один воспитатель, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал". Как рассказали в СК по региону, по факту ЧП начали доследственную проверку.Известно, что заболели ребята из разных групп. Некоторые дети почувствовали себя плохо плохо вечером в пятницу, у других самочувствие ухудшилось уже в субботу. Признаки недомогания появились не только у дошкольников, но также воспитателей и родителей. При этом симптомы у всех схожие: рвота, диарея, боль в желудке, резкое повышение температуры до 40 градусов.По мнению родителей, отравление могло произойти в детском саду. Как рассказала мама одного из заболевших детей, живут воспитанники живут в разных населенных пунктах, но посещают это учреждение. Женщина также отметила, что медики не успевают приезжать на многочисленные вызовы. Также известно, что один ребенок находится в реанимационном отделении.Сейчас в дошкольном учреждении началась санитарная обработка. В субботу сотрудники провели генуборку помещений.Представители Роспотребнадзора сообщили, что причиной массового заболевания стала острая кишечная инфекция. Ее причины еще предстоит установить. В администрации Копейска ситуацию взяли на контроль. Санэпидемстанция уже взяла анализы у сотрудников, напрямую работавших с детьми.