В Минобороны произошла серьезная кадровая ротация. Офицеры уже принимают дела и приступают к исполнению служебных обязанностей

В Минобороны произошла серьезная кадровая ротация. Офицеры уже принимают дела и приступают к исполнению служебных обязанностейТак, глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский был назначен руководителем инновационного технополиса "Эра", пишет газета "Известия".Задача "Эры" — совершить прорыв в области инновационных технологий (например, уже ведется разработка оружия на новых физических принципах; интересны разработки новых беспилотных летательных аппаратов).Служба Владимира Ивановского в военной полиции — краткий эпизод его биографии. Большая часть карьеры генерала, окончившего Военную академию Генштаба, связана с высшими учебными заведениями Минобороны. А в 2015 году он занимался созданием первой научной роты материально-технического обеспечения на базе Военной академии.У ВМФ появятся новые начальник Главного штаба и заместитель главнокомандующего. Эти места должны занять Александр Витко, известный по "Сирийскому экспрессу" (снабжение группировки российских войск в Сирии) и командованию Черноморским флотом в 2014 году, и вице-адмирал Владимир Касатонов.Александру Витко 58 лет, он окончил высшее Военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе. Его служба началась в 1984 году в качестве помощника командира ракетного катера. В 2018 году, уйдя в отставку с должности командующего Черноморским флотом, он был назначен заместителем главкома ВМФ.Владимир Касатонов начинал службу командиром группы управления ракетного дивизиона, вооруженного комплексами "Гранит". В разные годы адмирал командовал тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий", 43-й дивизией ракетных кораблей и Кольской флотилией разнородных сил СФ, а также был замкомандующего Тихоокеанским флотом.