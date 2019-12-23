При обследовании квартиры, в которой проживал задержанный, согласно результатов исследования изъяты амфетамин, марихуана, конопля, а также лабораторное оборудование...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали лабораторию по производству наркотических средств и психотропных веществ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе отработки оперативной информации полицейские установили 35-летнего жителя столицы, который может быть причастен к незаконным операциям с наркотиками.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на Балаклавском проспекте в автомашине Шевроле Ланос, где находился в качестве пассажира. При досмотре транспортного средства в багажнике был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Согласно исследованию, изъятое является веществом, используемым для изготовления наркотиков (прекурсор), массой около 1 килограмма.При обследовании квартиры, в которой проживал задержанный, согласно результатов исследования изъято: психотропное вещество – амфетамин, массой более 20 граммов; наркотическое средство – марихуана, массой более 130 граммов; 5 кустов наркосодержащего растения – конопли, более 100 граммов прекурсора. Также обнаружено лабораторное оборудование, химические реагенты, технологические материалы, электронные весы и различные предметы и приспособления, используемые в процессе изготовления запрещенных средств и веществ.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц, участвующих в функционировании «подпольной» лаборатории.Следствием ОМВД России по району Зюзино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве