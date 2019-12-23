Михаил Шуфутинский решил отдохнуть от выступлений. Артист поделился роликом, на котором предстал без одежды.
Михаил Шуфутинский решил отдохнуть от выступлений. Артист поделился роликом, на котором предстал без одежды.
Исполнитель
опубликовал в своем "Инстаграме" видео из бассейна. Где именно находится, певец
не уточнил. Однако по кадрам понятно, что ролик снят в жаркой стране.
"Предпраздничные
дни! А как проводите их вы?", – подписал свой пост Михаил Шуфутинский. Реакция
поклонников не заставила себя долго ждать. Большинству понравилась публикация
звезды, и они пожелали артисту отличного отдыха.
"Михаил, отдыхаете отлично! Глаз радуется
смотря на вас", "Какая прелесть!", -
высказались фолловеры Михаила Шуфутинского. Однако нашлись и те, у кого вид
певца вызвал оторопь. "Ой, какие мы страшненькие и волосатенькие", – прокомментировала видео знаменитости одна из
подписчиц.
Отметим, в свой 71
год находится в отличной творческой и физической форме. Певец
востребован и имеет огромную армию поклонников. За его публикациями в "Инстаграм"
следят 98 тысяч подписчиков.
Напомним,
ранее представил публике свою новую избранницу. Это
произошло на банкете в честь главной музыкальной премии страны "Виктория". По этому случаю был дан
грандиозный банкет. На гала-ужине исполнитель появился с девушкой, которая, как говорят, младше первого внука шансонье, Дмитрия. По слухам, ей нет и 22-х лет.