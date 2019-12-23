Михаил Шуфутинский решил отдохнуть от выступлений. Артист поделился роликом, на котором предстал без одежды.

Михаил Шуфутинский решил отдохнуть от выступлений. Артист поделился роликом, на котором предстал без одежды.Исполнительопубликовал в своем "Инстаграме" видео из бассейна. Где именно находится, певецне уточнил. Однако по кадрам понятно, что ролик снят в жаркой стране."Предпраздничныедни! А как проводите их вы?", – подписал свой пост Михаил Шуфутинский. Реакцияпоклонников не заставила себя долго ждать. Большинству понравилась публикациязвезды, и они пожелали артисту отличного отдыха."Михаил, отдыхаете отлично! Глаз радуетсясмотря на вас", "Какая прелесть!", -высказались фолловеры Михаила Шуфутинского. Однако нашлись и те, у кого видпевца вызвал оторопь. "Ой, какие мы страшненькие и волосатенькие", – прокомментировала видео знаменитости одна изподписчиц.Отметим, в свой 71год находится в отличной творческой и физической форме. Певецвостребован и имеет огромную армию поклонников. За его публикациями в "Инстаграм"следят 98 тысяч подписчиков.Напомним,ранее представил публике свою новую избранницу. Этопроизошло на банкете в честь главной музыкальной премии страны "Виктория". По этому случаю был данграндиозный банкет. На гала-ужине исполнитель появился с девушкой, которая, как говорят, младше первого внука шансонье, Дмитрия. По слухам, ей нет и 22-х лет.