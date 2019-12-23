С рэпером Тимати случилось то, чего никто не ожидал. Внезапно, его захватили в заложники прямо в его же собственной бургерной в США.

С рэпером Тимати случилось то, чего никто не ожидал. Внезапно, его захватили в заложники прямо в его же собственной бургерной в США.Впрочем, как оказалось, ничего на самом деле страшного не произошло. Просто один из бизнес-партнеров Тимати решил таким образом подшутить над ним. Для этого он обратился к знаменитому пранкеру.Мужчины договорились, что организуют шуточную операцию американского отряда SWAT в ресторане рэпера в Лос-Анджелесе, сообщает . Стоит заметить, что их усилия оправдали ожидание. О розыгрыше знаменитый артист догадался только спустя полминуты.Силовики вломились в бургерную и криками заставили всех лечь на землю. Затем стали требовать у Тимати деньги и спрашивать про оружие, после чего вынесли сумку с фальшивыми купюрами и автоматом, которую друзья Юнусова заблаговременно подкинули под стол рэпера, подчеркивает издание .